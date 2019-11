La UBA capacitará a docentes, investigadores, personal no docente y estudiantes sobre la Ley Micaela

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) aprobó hoy, por unanimidad, el proyecto que establece la capacitación obligatoria en los temas de género y violencia contra las mujeres en consonancia con la Ley 27.499, popularmente conocida como Ley Micaela.



Autoridades, docentes, investigadores, estudiantes y no docentes de la UBA deberán realizar la capacitación en tales cuestiones según el "Protocolo de acción institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación sexual", que se aplica en el ámbito de esta casa de altos estudios a través de la resolución 4043/2015.



El año pasado se dispuso la creación de una comisión asesora del Consejo Superior para realizar el seguimiento de su implementación y elaborar un proyecto de reforma integral del Protocolo que fue aprobado esta mañana.



En la misma línea, se amplió el marco de aplicación de la norma, haciéndola extensiva a los delitos sexuales; se proyecta el quebrantamiento de la confidencialidad como un tipo de falta, en el entendimiento de que la violación a estos principios genera revictimización en las personas denunciantes.



Como aspecto novedoso,a la UBA reportó -a través de un comunicado de prensa- que se establece un procedimiento opcional denominado "Procedimiento Especial de Seguimiento", de carácter no punitivo, que a partir del establecimiento de pautas de conducta aceptadas voluntariamente por la persona denunciada, procure resolver conflictos y reparar a las víctimas sin acudir a procedimientos disciplinarios o a medidas urgentes.



"Es muy auspiciosa la activa participación de todos los claustros en los agregados realizados al Protocolo. La UBA es pionera y centro de referencia en este campo. Deseo destacar la labor desarrollada por el secretario general, Mariano Genovesi y Valeria Thus, directora general de Promoción y Protección de Derechos Humanos", manifestó el rector Alberto Barbieri.