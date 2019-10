La UE y el Reino Unido anuncian que llegaron a un acuerdo para el Brexit

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Reino Unido y la Unión Europea (UE) anunciaron hoy que lograron un acuerdo para la salida británica del bloque comunitario tras maratónicas negociaciones, según anunciaron a través de la red social Twitter el primer ministro Boris Johnson y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Johnson afirmó que las partes consiguieron un "nuevo y gran acuerdo" por el Brexit, que el Parlamento deberá aprobarlo el próximo sábado en una sesión extraordinaria, un espacio en el que aún la situación se vislumbra complicada para el primer ministro. El mensaje de Junker, en tanto fue: "Donde hay voluntad, hay un acuerdo. ¡Tenemos uno!" y lo acompaña con una carta dirigida a los líderes de la UE en la que les recomienda respaldar el pacto durante su cumbre de este jueves y viernes en Bruselas. Según Juncker, se trata de un acuerdo "justo y equilibrado" que testifica "nuestro compromiso para lograr soluciones". Durante los últimos días se habían intensificado las negociaciones encabezadas por el francés Michel Barnier por parte de la UE, en quien los veintisiete países tenían depositada "toda su confianza", según indicaron hoy fuentes comunitarias. El principal escollo para un acuerdo era encontrar una solución para no levantar una frontera física en la isla de Irlanda. En su carta dirigida al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, Juncker pidió a los Veintisiete que den luz verde al texto revisado y a la nueva declaración de intenciones sobre la futura relación entre la Unión Europea y el Reino Unido, e instó a avanzar "con rapidez" hacia el debate sobre esa vinculación futura. "Los negociadores alcanzaron un acuerdo sobre un protocolo revisado para Irlanda e Irlanda del Norte y una declaración política revisada el 17 de octubre de 2019. Ambos han sido validados por la Comisión Europea. El primer ministro británico también me ha transmitido hoy su aprobación a estos documentos", dijo Juncker en la carta. Según Juncker, la nueva declaración política sobre la relación futura refleja el cambio de voluntad del nuevo gobierno británico, que tras la llegada de Johnson se mostró partidario de un estatus más distante en su vinculación futura con la UE, aunque el texto final aún no se conoce. No obstante, el norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), principal socio del gobierno británico, reiteró su oposición al acuerdo al que han llegado Londres y Bruselas sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE). Poco después de que el premier y la Comisión Europea (CE) confirmase la existencia del pacto, fuentes del DUP indicaron a la cadena británica BBC y a la irlandesa RTE que su posición "sigue siendo la misma". "Nuestro comunicado anterior sigue en pie, en respuesta a la noticias de que se ha llegado a un acuerdo", dice la nota del DUP, cuyos diez diputados en Westminster permiten a Johnson gobernar en minoría y cuyos votos son claves para ratificar el nuevo acuerdo. El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, en tanto, afirmó que la mejor manera de "resolver" el Brexit es dando a la ciudadanía "la última palabra" sobre el acuerdo negociado entre Londres y Bruselas mediante un referendo. "Por lo que sabemos, el primer ministro (Boris Johnson) negoció un acuerdo que es incluso peor que el de Theresa May, que fue rechazado de manera abrumadora", señaló el dirigente izquierdista en un comunicado. En su opinión, el pacto consensuado entre Londres y Bruselas antes de comenzar la crucial cumbre europea "no va a unir al país y debería ser rechazado".