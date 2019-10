La UTA anunció un paro de 24 horas en Jujuy y denunció falta de pago de salarios

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Jujuy anunció hoy un paro de colectivos por 24 horas para mañana en reclamo del pago de salarios adeudados a los trabajadores del transporte público local. La medida de fuerza se decidió luego de una asamblea de delegados de la UTA en las empresas que prestan el servicio en la capital jujeña y los servicios de corta y media distancia. Los colectiveros indicaron en un comunicado que "no se cancelaron los pagos de salarios correspondiente al mes de septiembre, no se cumplió con el pago de 5 mil pesos comprometido en cuotas ni fueron beneficiados con el bono extraordinario anunciado por el gobierno nacional". En ese sentido manifestaron que el pago de los salarios de pasado mes debía hacerse efectivo el pasado viernes y "ello no ocurrió, si bien dos empresas se comprometieron a depositar parte del salario mañana, los trabajadores decidieron avanzar con el paro", indicaron fuentes de la UTA. La medida de fuerza alcanzará a la mayoría de las empresas que brindan el servicio urbano e interurbano en la provincia, por lo que se verá afectado el traslado de pasajeros jujeños durante la jornada de mañana. Se recordó que la falta de pago de salarios en tiempo y forma, "es una situación que los choferes venimos padeciendo desde el mes de enero pasado", en relación a la protesta que afecta a unos 1.800 trabajadores.