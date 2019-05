La vecinal de Villa del Lago quiere los servicios básicos como marca la ley

La presidente de la asociación Civil Villa del Lago, Alejandra Bustos, ya no aguantan más y rompe el silencio.

“El intendente nos viene vuelteando desde hace meses y nos importa un bledo que este de campaña”, dijo Bustos “Queremos el agua potable y la electricidad como cualquier ciudadano. Nosotros no somos votos. Somos seres humanos”.

Según cuentan los vecinos del asentamiento, el pedido de los servicios básicos viene desde hace años. Pero siempre los políticos (los anteriores y los actuales) capitalizan la necesidad y ya están cansados que los usen.

“Con la necesidad de la gente no se juega”, dijo otra vecina “Acá hay niños, gente mayor, discapacitados y con eso no se juega”.

La Villa

El asentamiento está ubicado a unos 800 metros del Municipio.

Viven alrededor de 150 familias y el promedio del núcleo familiar ronda en los cinco por hogar. Es decir, entre niños y adultos, en la Villa del Lago residen casi 800 personas.

La mayoría son viviendas precarias de adobe con techos de palo y caña.

Los cables con electricidad van de rancho en rancho al igual que las mangueras de agua potable.

Cada tanto hay un surtidor comunitario y una bajada eléctrica y desde ahí las conexiones precarias.

Es que los servicios pasan por la Hermógenes Ruíz y desde ahí se empiezan a tirar cables y cañerías hasta el final del asentamiento.

“No se puede vivir así”, dijo Bustos “y el intendente y los concejales lo saben, pero no hace nada para cambiar nuestra realidad. Y de ellos depende”.

Se viene el corte

Entre los argumentos que se manejan en el municipio figuran: que los terrenos no son del municipio, si no de Recursos Energéticos, y por eso no entran; y otros manifiestan que los insumos y materiales para las conexiones no llegan y por eso las demoras para la solución.