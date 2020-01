La víctima presentaba lesiones de "vieja data" por presuntos antecedentes de violencia de género

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La joven asesinada ayer en la localidad bonaerense de Olavarría presentaba lesiones de "vieja data" que refuerzan la hipótesis de que ya había sido víctima de violencia de género por parte de su concubino, detenido por el caso, mientras que al momento del crimen también sufrió un período de "agonía", informaron fuentes judiciales.



El fiscal general del Departamento Judicial Azul, Marcelo Sobrino, explicó esta tarde a Télam que Valentina Gallina (19) murió por los golpes recibidos que le provocaron un "edema craneal" y que, además, tenía "lesiones punzo cortantes" en la cabeza, aunque éstas no le causaron el fallecimiento.



El funcionario judicial indicó que los médicos que practicaron la autopsia determinaron que la víctima presentaba lesiones de "vieja data" como "hematomas" y "equimosis" en distintas partes del cuerpo que "coinciden" con los testimonios de vecinos que refirieron que Valentina ya había sufrido violencia de género por parte del acusado Alejandro Diego Ezequiel Pais (29).



"La víctima y el acusado convivían en la misma casa y primero hubo una versión de Pais en la que dijo que habían ingresado otras personas y que ella recibió un disparo de arma fuego, pero la víctima no presentaba ningún disparo", señaló Sobrino.



Para el fiscal general se está ante "una situación de femicidio y de violencia de género muy clara" aunque aclaró que Valentina no había realizado "denuncias específicas hacia Pais".



A su vez, Sobrino contó que los peritos determinaron que antes de morir, la víctima se "trasladó" malherida dentro de la casa donde la atacaron hasta desplomarse detrás de la puerta de entrada de la misma.



"Lamentablemente existió agonía para esta mujer y eso también va a ser tenido en cuenta en la imputación por el ensañamiento y el sufrimiento hacia ella", remarcó el fiscal, quien también lamentó que con Valentina se repitió la historia de la madre, Valeria Cazola (24), asesinada en 2008 también en el marco de un femicidio.



Sobrino añadió que hay testimonios que afirman que el acusado consumía estupefacientes, por lo que existe una "relación de la droga con la violencia de género".



Por último, el fiscal agregó que Pais cuenta con defensa oficial y que esta noche iba a ser indagado por el instructor de la causa, Christian Urlézaga, quien le imputará el delito de homicidio triplemente calificado por la relación de pareja, mediar violencia de género y ensañamiento.