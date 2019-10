La visión de un periodista chileno sobre el conflicto en Chile

Desde hace unos días Chile vive en un estado de conmoción y violencia que ya se cobró 11 vidas, generó decenas de heridos y cientos de detenidos. En medio de este clima de tensión extrema un periodista del vecino país brindo un análisis que ayuda a echar luz en medio de este panorama sombrio para una de las naciones más ricas de la región.

Eleazar Garviso Gálvez, periodista de Diario El Día de Chile brindó una entrevista a DIARIO HUARPE en la que se explayó sobre las razones que pudieron llevar a esta ola de protestas generalizadas que ya desataron la represión y terminaron en muerte. El periodista explicó que si bien la ola de protestas comenzó hace unos días ante la confirmación oficial de una suba en el precio del viaje en metro (subte), desde hace un tiempo se viene registrando un panorama de creciente descontento por otras subas anteriores.

Garviso Gálvez es escritor y periodista en diario El Día de Chile.

"La suba del metro fue la gota que rebalsó el vaso", aseguró el comunicador. Es que la gestión de Sebastian Piñera confirmó una suba del boleto del metro que pasó de 800 a 830 pesos chilenos (de un dólar a 1,16) para los viajes en hora pico. Este fue el disparador para una serie de protestas que comenzaron hace más de 10 días y estuvieron lideradas por estudiantes que, si bien no se vieron afectados de manera directa por la suba, propusieron pasar por arriba de los molinetes y negarse a pagar el nuevo precio del viaje en subte. El jueves por la tarde aumentaron las acciones violentas, con destrozos de vidrios, hasta el estallido general que se produjo este viernes.

Es que según Garviso Gálvez, los sectores de bajo ingresos ya vienen afrontando diferentes alzas en los costos de la salud y la electricidad, las bajas jubilaciones, todos factores que acentuaron la desigualdad y llevaron a la gente a manifestarse en las calles chilenas. Si bien los incidentes más graves comenzaron el viernes, hasta el momento no se han realizado "detenciones masivas", de acuerdo a lo que informó el periodista chileno.

Un factor que destacó Garviso Gálvez estas manifestaciones comenzaron en Santiago de Chile y que, habitualmente, este tipo de protestas suele quedar circunscripta a la capital de la Nación, pero esta vez el malestar y las manifestaciones llegaron a Coquimbo en donde hasta se registraron saqueos y numerosos intentos de robar en supermercados y comercios de la región.

En cuanto al impacto que generó en la comunidad el hecho de que los militares vuelvan a las calles, más teniendo en cuenta la historia reciente con el gobierno de facto, el comunicador aclaró que ya en 2010 tras un terremoto, las botas militares volvieron a las calles, por lo que la gente no se vio tan conmocionada por su presencia.

Es más, según el periodista, "son muchos los que agradecen que los militares estén de vuelta en las calles ya que piensan que con ellos se podrán evitar los saqueos y frenar así los actos de violencia en las calles.

El periodista agregó que más allá de la violencia desatada y la declaración del toque de queda, la gente puede circular en la calle siempre y cuando tenga su salvoconducto que es un documento expedido en las comisarías y que es una especie de permiso de circulación y se otorga para las personas que deben circular en las calles por cuestiones de salud o trabajo.

Los periodistas también pueden andar por la calle de noche, siempre que tengan el salvoconducto, con relación a la información que publican, los datos se difunden de manera centralizada por las autoridades que habilitan determinados centros de información hasta donde debe llegar la prensa para poder registrar los informes policiales. Mientras los medios muestran los incidentes y rige aún la prohibición de circular de noche, uno de los temas que más preocupación causa en la comunidad es su abastecimiento. Es por eso que se ven largas filas para comprar combustibles y alimentos básicos.

Mientras tanto, lejos de bajar los niveles de violencia, la gente sigue convocando a más manifestaciones y las protestas parecen no tener fin. En medio de este clima de creciente violencia las distintas fuerzas opositoras ya salieron a criticar a Piñera y a pedir una convocatoria al diálogo. "El problema es que mientras todos piden un acercamiento, el presidente utiliza frases poco felices como estamos en guerra, algo que no sólo no pone fin a las diferencias, sino que acrecienta los niveles de violencia", aseguró el periodista. Antes de terminar el comunicador hizo un paralelismo entre la figura del presidente Piñera de Mauricio Macri al destacar que ambos tienen una escasa trayectoria política y provienen del sector empresario.