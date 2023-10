El gobierno electo que asumirá en diciembre próximo con Marcelo Orrego como máximo mandatario provincial, ya había adelantado que no hay recursos económicos para realizar la Vuelta Internacional a San Juan 2024. Incluso en septiembre pasado la Unión Ciclista Internacional (UCI) no la incluyó en el calendario para la temporada del año próximo. No obstante, la competencia madre del ciclismo sanjuanino quedó confirmado que si se correrá, sin ser internacional y bajo el nombre de Gran Prix del 23 al 28 de enero del 2024.

La nueva denominación quedó ratificada luego que la Federación Ciclista Sanjuanina diera a conocer el calendario de ruta para la temporada 2023-24. Y que tiene sus argumentos válidos para que se llame Gran Prix y no Vuelta a San Juan, y se debe a que si se realiza con el nombre de Vuelta a San Juan y al no ser internacional perderá automáticamente la categoría UCI Pro Series que tiene desde el 2020.

Es por ello que la Federación Ciclista Sanjuanina y el Pedal Club Olimpia solicitaron a la UCI la postergación por un año para organizarla, que les fue concedida, y de esta manera continuará siendo internacional. Incluso hasta septiembre del 2024 hay tiempo para anotarla y confirmar que regresará en el 2025 si los avales están dados.

La Vuelta consiguió la categoría UCI 2.1 en el 2017 y desde el 2020 pasó a ser UCI Por Series, lo que la hace internacional, con un alto nivel de profesionales presentes y lo que la habilita, por ejemplo, a tener en las rutas sanjuaninas a campeones del mundo. Todo eso es lo que se priorizó y por ello se llamará en el 2024 Gran Prix.

Que será organizado, como sucedía con la Vuelta, por el Pedal Club Olimpia. Se correrá con equipos locales y algunos nacionales invitados, del 23 al 28 de enero. Tendrá siete etapas de las cuales una será la contrarreloj, para un recorrido total de 730 kilómetros.

La tarea para el año próximo será tramitar para que la Vuelta a San Juan vuelva a correrse en el 2025 de manera internacional. Hoy el cambio de gobierno y la transición fue un freno. Marcelo Orrego, el gobernador desde el próximo 10 de diciembre, adelantó que “no hay dólares en la Argentina y por ende no es correcto hacer la Vuelta de carácter internacional, eso sería como vivir en otro país".

Por ello es que todo dependerá de la situación económica del país y la provincia para que el Gran Prix tenga solo una edición y en el 2025 pueda regresar la Vuelta Internacional a San Juan con su 40ª edición.