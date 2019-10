La yegua Framea ganó de punta a punta el Clásico The Japan Racing Associatión

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La yegua Framea, con la monta del jockey Willian Pereyra, ganó hoy, por un cuerpo y medio sobre Carta de Amor, el Clásico The Japan Rácing Associatión, una prueba de 1.400 metros que fue corrida en el noveno turno de la reunión en el hipódromo Argentino de Palermo.



La ganadora, una hija de Cafrune, pagó un muy buen dividendo de 16,30 por boleto y empleó un tiempo de 1m 19s 81/100 para las catorce cuadras de césped seco.



Como dicen los muchachos de la tribuna Popular, Framea fue un robo a mano armada. Largó, se puso en la punta, sacó varios cuerpos y en la recta fue inalcanzable. Pagó un sport de fiesta para la gente del stud La Vaca de la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos.



No hubo para nadie. Willian Pereyra puso a Framea en la punta apenas se abrieron las gateras. La estrategia fue pensada por el entrenador Manuel Dussol y bien llevada adelante por el jinete Willian Pereyra. El resultado fue magnífico.



En un principio fue seguida por Leca Maleca, Eleven B, Carta de Amor y At The Mail, quienes no pudieron nunca con la puntera.



Cuando Framea entró a la recta se colocó al lado de los palos y encaró con gran decisión hacia el disco. Por atrás se vino Carta de Amor con la intención de alcanzarla. No pudo.



En los últimos 250 metros Carta de Amor pudo descontar la diferencia pero no le alcanzó para igualar a la rápida puntera. En el disco hubo un cuerpo y medio de ventaja a favor de Framea sobre Carta de Amor que, a su vez, venció por tres cuerpos a Allá Tua Salute.



Los parciales fueron de 22s 76/100 para los 400 metros, de 45s 59/100 para los 800 metros y de 1m 07s 88/100 para los 1.200 metros.



La victoria de Framea merece la pena ser destacada y elogiada porque se trató de un triunfo de bandera a bandera, la forma que más les gusta a los burreros. Largó y se vino de un viaje al disco. Todo lo demás no existió.



La gente del stud La Vaca, quienes viajaron desde la provincia de Entre Ríos, festejaron de lo lindo en el pesaje y aplaudieron a rabiar al jockey Willian Pereyra, a quien en ningún momento le tembló el pulso para traer a Framea firme en la punta.