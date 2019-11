La yegua In The End le ganó por dos cuerpos a Andai en el Hándicap Tiny

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La yegua In The End, con la monta del jockey brasileño José Aparicio Da Silva, ganó hoy, por dos cuerpos sobre Andai, el Hándicap Tiny, una prueba de 1.200 metros que se corrió en el undécimo turno de la reunión en el hipódromo de San Isidro.



La ganadora, una hija de Easing Along, pagó un dividendo de 1,45 por boleto -favorita- y empleó un tiempo de 1m 10s 76/100 para las doce cuadras de arena normal.



Let Her Go agarró la punta y vino marcando el ritmo de la prueba hasta los últimos 150 metros. Se cansó en el final y fue superada por la fuerte atropellada de In The End.



Al principio Let Her Go fue seguida por Dapphone, In The End y Partanna.



Así llegaron a la recta final en donde la puntera se colocó al lado de los palos y encaró con decisión hacia el disco. A esa altura de la carrera In The End vino segunda y salió a buscar a Let Her Go.



Sobre los últimos 150 metros In The End alcanzó a Let Her Go, la superó y se fue "solita" al disco. Por atrás Andai también superó a la cansada Let Her Go.



In The End terminó ganando la carrera por dos cuerpos sobre Andai que, a su vez, venció por un cuerpo a Let Her Go.



Los parciales fueron de 24s b49/100 para los 400 metros y de 47s 57/100 para los 800. In The End alcanzó hoy su quinta victoria oficial sobre un total de 18 competencias.



La pupila del entrenador Juan Carlos Etchechoury (h) ganó con limpieza en los últimos metros, tras haber venido siempre segunda en la recta. En los 150 metros finales pasó al frente con comodidad.



"La yegua trabaja bien en los ensayos y hoy lo demostró cuando atropelló con mucha fuerza en la mitad de la recta", sostuvo Juan Carlos Etchechoury (h), un cuidador de confianza del stud Rubio B.