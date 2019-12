La yegua Seas Alabada es candidata a quedarse con La Copa de Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La yegua Seas Alabada, con la monta del jockey Damían Ramella , es firme candidata a ganar mañana la tradicional Copa de Plata, una prueba de 2.000 metros de césped con un premio de 2.200.000 pesos que se correrá en el décimo turno de la reunión especial en el hipódromo de San Isidro.



La hija de Sebi Halo viene de tres victorias al hilo, está en manos del entrenador Fabio Cacciabue y cuenta con una campaña de siete triunfos oficiales sobre 11 carreras.



El pasado 26 de octubre realizó su última salida en el césped de San Isidro sobre 2.000 metros. Esa tarde le ganó con limpieza y suficiencia por tres cuerpos y medio a Miss Oasis, quien mañana también corre y va por la revancha.



Seas Alabada defiende los colores del stud Los Patrios , tiene un enorme temperamento y en cada presentación su estado es más que óptimo.



Este domingo tendrá la oportunidad de cerrar un año muy bueno con un triunfo y que la termine de solidificar como la mejor yegua de cuatro años del turf argentino.



Su rival es Joy Epífora, una hija de Fortify que será conducida por el jinete Iván Monesterolo. Su entrenador es Carlos Daniel Etchechoury y su récord es de tres victorias oficiales sobre siete salidas.



El 2 de noviembre corrió por última vez en San Isidro. No lo hizo demasiado bien y terminó segunda a seis cuerpos de Joy Canela en 1m 59s 85/100 para los 2.000 metros. En esa carrera Gianella entró tercera y Sankalpa ocupó el cuarto lugar. Estas dos serán de la partida en La Copa de Plata.



Miss Oasis aparece como un lance prudente. La hija de Puré Prize llevará en su silla al joc key brasileño Francisco Leandro Goncalves, quien va rumbo a ganar la estadística de Palermo y también la de San Isidro.



Si bien perdió con la favorita Seas Alabada por 3 cuerpos y medio, Miss Oasis tiene la suficiente clase como para mejorar ese rendimiento. Su campaña es de 5 triunfos sobre 12 competencias.



Una línea para Gianella. Será corrida por el jockey Pablo Falero , viene de entrar tercera de Joy Epífora y de Joy Canela y no habrá que subestimarla. Lindo para animarse con unos boletos para cobrar bien.



La reunión en S an Isidro comenzará a las 14 . con el Premio Malpensa sobre 900 matros y con 200.000 pesos para el potrillo ganador. Una buena opción es Animado Song con la monta del jinete Altair Domingos.



Hay un pozo de 500.000 pesos en la apuesta Triplo Clásico, otro de 750.000 pesos en la apuesta Cuaterna sin Placé y de 350.000 en el Quintuplo. T anto mañana como el próximo sábado 14 de diciembre San Isidro comienza a tirar la casa por la venta na en materia de apuestas.