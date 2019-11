Lacalle Pou esperará el recuento definitivo pero aseguró que el resultado es "irreversible"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El opositor Luis Alberto Lacalle Pou, del Partido Nacional, criticó hoy a su adversario en el balotaje presidencial, el oficialista Daniel Martínez del Frente Amplio (FA) por no aceptar su derrota, pero aseguró que “esperará”, porque la Corte Electoral confirmará un resultado “irreversible.



“Tenemos la convicción de que el 1ro de marzo asume un gobierno multicolor en nuestro país, que se expresó hoy. Cuando se confirme lo que saben y no aceptaron. Cuando se confirme empezamos”, afirmó Lacalle Pou, interrumpido por el grito de “presidente, presidente. A lo que el político de 46 años retrucó: “eso lo dicen ustedes”.



“Hay formas de aceptar resultados. Nosotros siempre los aceptamos, de un lado o del otro del mostrador. Formalmente lo sabremos en pocos días. Lamentablemente no nos han llamado, ni reconocido el resultado que desde nuestro punto de vista es "irreversible”



Ante centenares de personas, que pasaron de la confianza de la jornada a la euforia, al conocerse los primeros sondeos, y a la incertidumbre que estiró hasta los primero minutos de hoy la posibilidad de un gran festejo a un partido que regresa al poder después de casi 35 años.



El último presidente nacionalista fue el padre del virtual mandatario electo uruguayo, Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995).



“Vamos a vivir una semana inédita” adelantó y confió que recibió una llamada del actual presidente Tabaré Vázquez.



“Tuvimos un sin número de desacuerdos pero siempre respetamos su republicanismo. Sin embargo, no lo reconoció el candidato, así que la Corte lo definirá”.



Ante los gritos y los cantos de los electores del tradicional Partido Nacional -conocido también como partido blanco.



Ya tendrán tiempo de festejar y yo de ponerme a trabajar por el país ( ) como mucho tendremos que organizar algo nuevo.



“El 27 de octubre empezó una alternancia necesaria en el gobierno”, remarcó.



Sobre el final, Lacalle Pou reafirmó lo que había anticipado, un cambio en la política exterior de Uruguay.



“Somos un país que necesita abrirse al mundo. Por eso debemos condenar a los que violan los derechos humanos, los dictadores”, en directa alusión a la no condena del Gobierno del Frente Amplio a Venezuela.