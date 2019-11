Lacalle Pou se afianza en intención de voto de cara al balotaje, según una encuesta

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

A menos de dos semanas del balotaje de la elección presidencial uruguaya, el candidato Luis Lacalle Pou y su prometida coalición opositora se consolidan en una encuesta que lo ubican con una intención de voto del 47% y una cómoda ventaja de cinco puntos sobre su oponente del oficialista Frente Amplio (FA), Daniel Martínez.



El sondeo da cuenta que el candidato del Partido Nacional (PN), Lacalle Pou, cuenta con una intención de voto de 47%, seguido por el del FA, Martínez, con 42%.



En tanto que 6% de los encuestados no sabe o no contesta, mientras 5% aseguró que votará en blanco o anulado.



La segunda encuesta luego de la primera vuelta del 27 de octubre -realizada por Opción Consultores- fue dada a conocer hoy con miras al balotaje del 24 de noviembre, según reprodujo hoy el diario uruguayo La Diaria.



En la encuesta, que se realizó con una muestra de mil personas mediante telefonía celular entre el 4 y el 8 de noviembre, se vislumbra que el líder nacionalista y de la denominada "coalición multicolor", mantiene su ventaja con respecto al sondeo divulgado la semana pasada.



No obstante, el director del instituto demoscópico Opción Consultorers, Rafael Porzecanski, la ventaja del candidato del Partido Nacional “no es concluyente", dado que el número de indecisos supera la diferencia entre ambos.



En este sentido, además de captar el voto de una parte importante de los indecisos, Martínez necesitaría quitarle algunos votos a Lacalle Pou para intentar emparejar la elección. Es que, según indicó el presentador de la encuesta, Rafael Porzecanski, parece difícil que los indecisos se vuelquen en conjunto (o casi) hacia un bloque o hacia el otro, reportó el diario La República.