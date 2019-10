Lacunza ponderó la responsabilidad de la oposición para no agravar la situación

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, ponderó hoy la responsabilidad del Gobierno y la oposición para no agravar más la situación económica, luego de la corrida cambia que se produjo tras el resultado de las PASO.



"Las proyecciones económicas que se hacían después de las PASO era apocalípticas y la prudencia y corresponsabilidad de las fuerzas políticas no pusieron en riesgo la estabilidad. Se puede disputar una elección pero no generar más problemas", dijo Lacunza a través de una teleconferencia desde Washington, al auditorio reunido en Mar del Plata en el marco del 55to Coloquio de IDEA.