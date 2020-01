Lanús superó a Gimnasia en amistoso jugado en Ezeiza

Lanús doblegó esta tarde a Gimnasia La Plata por 3-2, en un amistoso de preparación disputado en el predio que la AFA posee en la localidad de Ezeiza, a puertas cerradas.



El equipo "granate", dirigido por Luis Zubeldía, se impuso con los tantos convertidos por Nicolás Orsini (2, uno de penal) y Marcelino Moreno.



El conjunto de Diego Maradona, que lució a varias de sus incorporaciones en el once principal, descontó a través de Horacio Tijanovich y Lucas Licht, también de penal.



Lanús no contó entre sus titulares al lateral derecho Luciano Abecasis (próximo a emigrar a Libertad de Paraguay) ni al delantero José Sand.



El elenco "granate" formó con Agustín Rossi; Matías Vera, Ezequiel Muñoz, Lautaro Valenti y Nicolás Pasquini; Lucas Vera, Facundo Quignón y Moreno; Carlos Auzqui, Orsini y Lautaro Acosta.



El "Lobo" platense se integró con Jorge Broun (refuerzo procedente del fútbol búlgaro); Leonardo Morales, Manuel Guanini, Maximiliano Coronel y Licht; Erik Ramírez, Víctor Ayala, Franco Mussis y José Paradela; Tijanovich y Jonathan Agudelo (el delantero colombiano que es incorporación llegado de Cúcuta Deportivo).



En Lanús trabajaron aparte, a un costado de las canchas del predio, el mediocampista Fernando Belluschi (San Lorenzo) y el defensor Guillermo Burdisso (ex Independiente), refuerzos que arribaron en este mercado de pases.



En simultáneo, en otro de los campos de juego del predio Julio Grondona, se enfrentaron ambos elencos suplentes y empataron 1-1. El juvenil Pedro de la Vega marcó para el combinado "granate", mientras que Germán Guiffrey estableció la igualdad para el conjunto albiazul.