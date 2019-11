Las audiencias públicas de la investigación a Trump empezarán en una semana

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Las primeras audiencias públicas de la investigación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que podría derivar en un juicio político al presidente Donald Trump comenzarán dentro de una semana, informó hoy la oposición demócrata.



Los tres primeros testigos que hablarán en público ante los comités que investigan a Trump ya comparecieron en octubre a puerta cerrada, y el bloqueo de la Casa Blanca a nuevos testimonios promete complicar la posibilidad de escuchar en las audiencias abiertas nuevas voces que no se hayan pronunciado sobre el caso.



El Congreso trata de determinar si hay fundamento legal para impulsar un juicio político contra Trump por su llamada telefónica del 25 de julio a su par ucraniano, Vladimir Zelenski, en la que le pidió que presionara al fiscal general para que investigara supuestos actos de corrupción del hijo del demócrata y precandidato presidencial Joe Biden, Hunter, quien trabajaba en una empresa de gas de Ucrania.



El pedido de Trump surgió de una denuncia de un informante no identificado, pero que el inspector general de la Comunidad de Inteligencia -que reúne a 16 organismos, incluida la CIA-, Michael Atkinson, consideró creíble, según la cual Trump pidió a Zelenski que intervenga para ayudar en su reelección en 2020.



La fase pública comenzará el próximo miércoles con la comparecencia de Bill Taylor, el embajador interino de Estados Unidos en Ucrania, y George Kent, subsecretario de Estado adjunto responsable de la política hacia el país europeo, anunció el presidente del Comité de Inteligencia de la cámara baja, el demócrata Adam Schiff.



Como aperitivo para la fase pública, los comités investigadores publicarán hoy una transcripción del testimonio que Taylor ofreció a puerta cerrada en octubre.



De ser confirmadas estas denuncias, permitirían justificar la destitución del mandatario estadounidense.



La oposición cree que esos testimonios dejarán claro que "los hechos más importantes" de la indagación son incuestionables, entre ellos que Trump presionó a Ucrania para que investigara a Biden y que condicionó un paquete de ayuda financiera al país europeo -400 millones de dólares- a que realizara esas investigaciones sobre su rival electoral.



"Las audiencias públicas darán una oportunidad al pueblo estadounidense de evaluar por sí mismo a los testigos y su credibilidad, pero también de conocer de primera mano los hechos de la negligencia que ha cometido el presidente", dijo Schiff en declaraciones a la prensa en el Capitolio, consignó la agencia de noticias EFE.



El viernes 15 testificará en público Marie Yovanovitch, que hasta mayo fue la embajadora estadounidense en Ucrania y aseguró en su primera comparecencia, en privado, que Trump presionó para expulsarla de su cargo.



Los demócratas no establecieron un calendario concreto para acabar su investigación, que seguramente terminará en un voto en el pleno de la cámara baja para ver si se autoriza un juicio político contra Trump, que se desarrollaría en el Senado, de mayoría republicana.



A la vez que enfrentan dificultades para interrogar a varios de los testigos clave, tal es el caso del jefe interino de Gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, convocado para este viernes pero se negó a comparecer, a la vez que tampoco se espera que asista este jueves el ex asesor de seguridad nacional de Trump John Bolton.