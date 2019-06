Las chicas entrenaron con una sorpresa

Un nuevo entrenamiento de los seleccionados argentinos de Damas y Sub 19 se llevó a cabo este jueves en Villanova, pero particularmente el de Las Águilas contó con la presencia de alguien muy especial.

Se trata de una excampeona del mundo con la albiceleste como Daniela Guerrero, quien vive en Barcelona desde hace varios años y decidió acercarse a darle fuerzas Las Águilas, donde se encuentran algunas excompañeras de selección.

Contratiempos

Este jueves se había abierto la entrega de credenciales no sólo para la prensa, sino también para los casi 5 mil deportistas que dirán presenté en cada una de las 11 disciplinas que se disputarán a partir de este fin de semana tanto en Barcelona como en Villanova i La Geltrú.

Cada vez que empezaron a llegar los deportistas tuvieron que esperar por una demora en el sistema, aunque luego fue solucionado.

Pero lo más alarmante es que a un día del inicio de la competencia, el estadio donde tiene que debutar la Selección Argentina Sub 19 ante España, el Isaac Gálvez de Villanova, no tiene conección a Internet ni tampoco la instalación de enchufes con energía eléctrica.

Son problemas que a 24 horas del arranque del Mundial de Hockey sobre Patines, que la propia organización se encargaron de aclararle a DIARIO HUARPE que tratarán de llegar con todo en condiciones para la primera jornada.