Las claves de la vuelta a clases desde el 10 de agosto en San Juan

Los alumnos sanjuaninos volverán a las clases presenciales en las escuelas de forma escalonada, sincrónica y asincrónica desde este lunes 10 de agosto. Lo harán sólo en 14 departamentos en los que se deberá respetar protocolos sanitarios para mantener el buen estatus de la provincia.

Claves

Quiénes reanudan las clases presenciales: alumnos del último año de los niveles y modalidades del Primario, Secundario Orientado, Secundario Técnico Profesional, Secundario de Adultos, Terminalidad Primaria, Capacitación Laboral, Formación Profesional y Educación Superior.

Qué escuelas retoman actividades: las que están en los 14 departamentos alejados o rurales, quedando exceptuados los del gran San Juan, que se irán sumando progresivamente.

Cuándo: el lunes 10 de agosto de manera escalonada, sincrónica y asincrónica. Sincrónica hace referencia al mismo grupo de lunes a viernes por baja matrícula. De forma asincrónica hace referencia a la definición de dos grupos que, debido a la elevada matrícula, en una semana asistirá el primero y en la otra el segundo. El conjunto que no asista recibirá los contenidos de forma virtual a través de las guías pedagógicas de "Nuestra Aula en Línea, del portal del Ministerio de Educación. Aquellos que no tengan conectividad recibirán guías impresas desde las escuelas.

Cómo será la modalidad de la presencialidad: será bimodal, es decir que contempla educación a distancia y presencialidad de forma alternada, sincrónica con alternancia de la presencialidad de los estudiantes en las instituciones educativas. Y asincrónica, simultaneidad de la presencialidad de los estudiantes, de acuerdo a la matrícula de cada institución educativa.

Cómo serán las clases: los docentes planificarán su clase para los alumnos que asistan presencialmente y se anticipará al resto de los alumnos desde la virtualidad.

Continuidad del régimen de licencias docentes: la Ley N° 6.694 es de aplicación plena, como así también las licencias COVID-19 para el sector docente.

Ingreso al edificio escolar: habrá un espacio para la toma de la temperatura ya que se proveerá de un termómetro por escuela. Directivos, docentes, no docentes y estudiantes deben ingresar con tapabocas en forma obligatoria.

Normas de higiene y seguridad: se garantizará el cumplimiento con la entrega de kits de higiene y seguridad a alumnos que se los darán el primer día de clases. Estos contendrán alcohol en gel, tapabocas, jabón líquido y toalla personal. En cuanto a los docentes. Les darán una máscara de acetato desinfectada que deberá devolver al terminar la jornada escolar para que la desinfecten, todos los días usará la misma. También les darán los elementos de higiene necesarios que están estipulados en el Plan Jurisdiccional.

Pautas a seguir dentro de la escuela: a casa establecimiento le darán un kit de señalética que contiene láminas adhesivas y cartelería con recomendaciones para la circulación interna y el cuidado de la higiene y seguridad de la comunidad educativa.

Medidas en las aulas: las puertas deben permanecer abiertas por protocolo nacional y provincial. Cada 80 minutos, el personal de servicios generales deberá limpiar y ventilar las aulas.

Recreos: serán escalonados.

Ubicación del mobiliario escolar: desde este 3 de agosto se deberá reubicar teniendo en cuenta el protocolo. El mobiliario excedente deberá ser distribuido en las aulas que no se utilicen, galerías y patios.

Capacitación: desde el 5 hasta el 7 de agosto serán capacitados las direcciones de áreas en el ámbito pedagógico, socioemocional y sanitario.

Convocatoria a docentes para la cobertura de cargos vacantes o suplentes: según lo establece Resolución N° 3025-ME-2020, y Educación Superior.

Designación de porteros: se incorporará la figura de inspector de Servicios Generales, que tendrá a su cargo al personal de servicios. Cada uno de ellos supervisará no menos de 5 y no más de 10 escuelas y estará a disposición de los directores escolares.

Modificación de mesas de exámenes: se trasladan los turnos de mesas, las de julio a septiembre, las mesas de diciembre se trasladan a febrero y marzo 2021 y las de febrero y marzo 2021 pasan al mes de abril y mayo 2021.

Transporte: en los departamentos alejados la mayor parte de los alumnos llega a las escuelas caminando, en bicicleta, entre otros, por lo que no usa el transporte público. A medida que se vayan incorporando departamentos del Gran San Juan, la Asociación de Propietarios de Transportes Escolares y Servicios Contratados puso a disposición de los usuarios el traslado seguro del escolar bajo protocolo sanitario. En el trayecto se asegurará una burbuja de aislación del niño con posibilidad nula de contagio, evitando que el estudiante no toque nada en su recorrido de la casa a la escuela y evitando el contacto con otras personas que no pertenezcan al ámbito escolar.

Infraestructura escolar: según un relevamiento en las escuelas en las que comenzarán las clases y el 85% de los edificios escolares está en buenas condiciones edilicias. El porcentaje restante estará listo para este viernes 7 de agosto.