Las dos listas del PJ cruzaron impugnaciones

Cumpliendo con el cronograma electoral y tal cual se preveía, los apoderados de ambas listas que participarán de la interna del PJ sanjuanino, el próximo 15 de marzo, cruzaron impugnaciones. Ahora deberá ser la Junta Electoral la que tome la decisión de dar lugar o no a los planteos realizados.

Dichas impugnaciones no implican necesariamente que se caigan listas o que queden con menos candidatos, ya que la Carta Orgánica del PJ establece que si se comprueba que no cumplen los requisitos, pueden ser reemplazados por otros que sí los cumplan.

Hay que recordar que la lista oficialista de “Todos Unidos”, lleva como candidato a revalidar la presidencia del peronismo al gobernador Sergio Uñac. Del otro lado, encabezando la lista “Celeste y Blanca Lealtad Justicialista” está el diputado por Rawson, Juan Carlos Gioja. Con el agregado de que lleva como primer congresal nacional a José Luis Gioja, su hermano.

Por el lado de “Todos Unidos” las impugnaciones realizadas implican a 171 candidatos de un total de 705. Desde el oficialismo partidario explicaron que "muchos candidatos ni siquiera están afiliados al PJ, incluso hay listas que no cumplen con la ley de alternancia". Este último caso sucedió con la lista del departamento Calingasta, tal cual denunciaron ante la Junta Electoral.

Desde el giojismo no informaron la cantidad de impugnados, pero sí aclararon que las anomalías encontradas en la lista oficialista van desde dirigentes no afiliados, hasta candidatos que son parte de la Junta Electoral y por lo tanto no pueden ser juez y parte en la disputa partidaria.

Otro revés judicial para Gioja

La lista "Lealtad Justicialista" de Juan Carlos Gioja y José Luis Gioja usó una nueva herramienta judicial para intentar suspender las internas del PJ local previstas para el 15 de marzo. A través del apoderado Elio Frack, el pasado lunes presentó un “recurso de reposición” para pedirle al juez Miguel Gálvez que paralice el proceso, hasta que se resuelva un planteo anterior que formuló contra la designación del titular de la Junta Electoral. Es la segunda movida judicial que hace con el mismo objetivo.

El juez resolvió este martes rechazar este nuevo planteo basándose en que el proceso electoral debe seguir los cursos normales mientras la Cámara Nacional Electoral se expida sobre la sentencia del propio Gálvez.