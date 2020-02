Las editoriales independientes afianzan la circulación de la poesía

Las editoriales independientes representan hoy el ámbito de circulación de la poesía y la forma de dar a conocer la obra de autores nóveles que de otra manera no podrían editar sus obras, coinciden algunos de los autores que participarán el sábado próximo del Festival de Poesía del Riachuelo.



El poeta y editor Carlos Godoy considera que "las editoriales independientes forman un eje de producción clave para la industria editorial argentina, porque son las que evitan a las multinacionales el riesgo de publicar el primer libro de un autor en crecimiento. Es más, las editoriales grandes ya no publican autores nóveles. Buscan entre las editoriales independientes que son las que se tomaron ese trabajo y ese riesgo".



El autor considera que "el pathos de la poesía es la editorial independiente. Prácticamente solo funciona ahí, y es parte del gesto performático y poético la existencia efímera y circunstancial de un poema en una editorial independiente de baja tirada y poca distribución".



En este sentido, considera que la feria de editoriales es "lo que permite a la poesía comulgar con un pequeño ejercicio mercantil" aunque "en realidad, lo más interesante de las ferias de editoriales es juntarse, ver amigos, conseguir esos libros inconseguibles".



Para Juan Diego Incardona, las editoriales independientes "son fundamentales porque reúnen la producción poética actual de la Argentina, ya que el mercado mainstream de las grandes editoriales publica narrativa o no ficción".



En ese sentido, "la poesía siempre se vuelve periférica y como si la literatura fuera un río, la poesía está en el borde, en lugares laterales y por eso es muy rica, por las libertades que permite, ya que no estamos tan atados a condicionamiento o presiones editoriales del gran mercado", agregó el autor.



Para Washington Cucurto, uno de los escritores impulsores de esta iniciativa con Eloísa Cartonera, si bien el panorama "es muy alentador por la variedad de editoriales que surgieron en los últimos años, la crisis económica afectó muchísimo a las pequeñas cooperativas. Estamos atravesando una situación dura esperando que el nuevo gobierno active la economía para pymes y cooperativas".



De la Feria de Poesía del Riachuelo participarán unas 40 editoriales como Caballo Negro, Caleta Olivia, Clara Beter, Dagas del Sur, Dedalus, Excursiones, Tenemos las máquinas, Gog y Magog, Marciana, Godot, Grito Manso, El andamio, La Carretilla Roja, Lamas médula, Rara Avis, Zindo & Gafuri.



También estarán presentes Vox, Lux, 27 Pulqui, Blatt & Rios, Sigilo, Hekth, Tinta Limón, Gourmet musical, Leónidas Libros (Mansalva, Dobra Robota, Caja Negra, Walden) Triana, 17Grises, China editora, Editorial de la Universidad Nacional de La Plata.