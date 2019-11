Las elecciones del Reino Unido alientan las esperanzas de los independentistas escoceses

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Partido Nacionalista Escocés (SNP) lanzó hoy su campaña para las elecciones del 12 de diciembre en el Reino Unido urgiendo a los escoceses a enviar a Londres a sus legisladores para dejar a Escocia con mejores chances de obtener su independencia.



La agrupación cuenta actualmente con 39 de las 59 bancas reservadas a Escocia en la Cámara de los Comunes de Londres, y espera beneficiarse del descontento que reina en Escocia con la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).



Una abrumadora mayoría de los escoceses votó en contra del Brexit en el referendo de 2016, y sondeos indican ahora que la salida del bloque ha impulsado el apoyo a la opción de la independencia, que los escoceses rechazaron en un plebiscito celebrado en 2014.



Al lanzar la campaña de su partido en Edimburgo, la líder del SNP, Nicolas Sturgeon, dijo que el "voto de "Escocia para permanecer en la UE ha sido ignorado".



Cada sufragio para el SNP "es un voto para escapar del Brexit", agregó Sturgeon, informó BBC.



El partido ha dicho que intentará celebrar un nuevo referendo independentista el año próximo, para lo cual necesitaría la aprobación del gobierno británico.



El Partido Conservador del primer ministro Boris Johnson ha dicho que no autorizará el referendo en Escocia.



Pero el SNP podría terminar siendo un aliado clave para cualquier partido que tenga que formar gobierno tras las elecciones si estas resultan en un Parlamento dividido en el que ninguna agrupación tenga mayoría.



Sturgeon dijo que un Parlamento sin una fuerza con mayoría absoluta sería "el mejor resultado para Escocia, porque nos daría una influencia y un poder importantes".



Sturgeon agregó que su partido no apoyaría a un gobierno conservador, pero podría ayudar a mantener en el poder al Partido Laborista, si es que esta agrupación socialdemócrata respalda el referendo secesionista de Escocia.



También hoy, la BBC informó que Johnson y el líder laborista, Jeremy Corbyn, sostendrán el 6 de diciembre su único debate antes de los comicios, que será televisado.



Las elecciones fueron convocadas por Johnson más de dos años y medio antes de su fecha prevista, en 2022, para intentar destrabar el Brexit.



El proceso está estancado porque el premier no ha conseguido la aprobación del Parlamento al acuerdo de divorcio que alcanzó con los líderes de los otros 27 países del bloque.



Johnson ha hecho del Brexit el centro de su campaña, presentándose como el defensor de la voluntad popular de los que lo votaron en el referendo de 2016 y como el único político capaz de concretarlo.



Corbyn, en cambio, quiere sacar el Brexit del centro de la discusión, y hace campaña diciendo que los comicios definirán cuestiones económicas y sociales clave y son una oportunidad de construir un país menos desigual.