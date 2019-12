Las escuchas que se refieren a un sistema recaudatorio para "todos por igual" y "sin jerarquías"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La denuncia del fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, sobre el funcionamiento de una presunta asociación ilícita en la delegación de la Policía Federal contiene escuchas telefónicas sobre un posible "sistema recaudatorio" que es para "todos por igual" y "sin importar jerarquías".



De acuerdo a la acusación, estos datos surgieron del análisis del teléfono de uno de los policías denunciados, Carlos Gómez Navarro, realizado por el Organismo de Investigaciones (OI) dirigido por Marcelo Saín.



En una conversación que Gómez Navarro mantuvo el 23 de diciembre de 2018 con su colega Michel Arbildo -uno de los denunciados-, este último le dijo: "Te diste cuenta que es todos por igual... sin importar jerarquía."



"Sí, olvídate. A mí me incluyeron", respondió el primero, a lo que su interlocutor le dijo: "Y eso es lo bueno de este grupo."



Y más adelante, Arbildo le aclaró que "nadie ajeno" al "contorno" de ellos tenía "que saber" sobre el presunto sistema recaudatorio ilegal.



La denuncia incluyó también un intercambio de mensajes entre Gómez Navarro y Andrés Emanuel Molina, quien sería empleado policial de la fuerza provincial santafesina, ocurrido el 6 de abril pasado.



Gómez Navarro (GN), sobre un presunto narco que tuvo que pagar por protecicón: "El del otro día tuvo que gatillar. Le dijimos que le íbamos a allanar. Encima tenía tres domicilios."



Molina (M): "¿Y cuánto puso? El mongo se comió el chamuyo, bien ahí."



GN: "Sesenta. En otra casa tenía el medio kilo y 250 pero muy lejos, pasando Sauce (Viejo). Le dejamos eso. Si estaba perdido ya. Se comió el chamuyo."



M: "Re bien, ¿rajuñaste algo?"



GN: "Sí, para todos iguales. No hay jerarquía, 8 y 3 de 1 grs (sic) para bagallo."



M: "¿8 c/u? re bien."



GN: "Y sí, trajo 60. Con la condición de que no lo persigamos más Xq le comimos la casa."



A su vez, la denuncia también contiene escuchas entre policías que darían cuenta, según el fiscal, del pago de 120 mil pesos que habría realizado un narco detenido, Guillermo Kernc, en un caso por el que la Justicia procesó a los efectivos ahora investigados nuevamente.



Según la investigación, al ser detenido, Kernc tenía dos celulares y quería recuperar uno porque tenía las anotaciones de personas a las que había prestado dinero, por lo que habría acordado con los federales su devolución por dinero.



GN: "Se la jugó el de la camio."



M: ¿Sí? ¿Cuánto?"



GN: "Para que le devolvamos el celu, porque era prestamista, tenía todas las cuentas que tenía que cobrar, y lo citamos ahí en la costa, puso setenta, más lo que había puesto cincuenta el otro día. Lo que vale, lo que vale mi Berlingo así chocada."



M: "Ah de diez, ¿agarraste 10?



GN:"Y sí pa. No quedaba otra. Ya veo nos pasaba lo de Bs As. Q se cagaron a tiro entre poli. Le cambiamos el lugar tres veces."