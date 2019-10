Las gemas del Emergente: Krupoviesa, Nafta, Conociendo a Rusia y Mariana Bianchini

Krupoviesa, Nafta, Conociendo a Rusia y Mariana Bianchini ofrecieron anoche el toque distintivo de la tercera jornada de la duodécima edición del festival Ciudad Emergente, que termina mañana en la Usina del Arte y sus alrededores. Una de las presentaciones más convocantes de la noche fue la de Conociendo Rusia, proyecto solista de Mateo Sujatovich, que dio a conocer las nuevas canciones de su sólido segundo álbum, "Cabildo y Juramento", y que llevará el 22 y 23 de noviembre a Niceto Club. Con traje color champagne y una camisa de raso, la extravagancia de Sujatovich se paseó por el rock, el pop y la canción y calentó los motores para que la gente siga bailando con Mirada!, que duplicó la apuesta con sacos brillantes rojos. Mas temprano, Krupoviesa dio cuenta de un camino que recorre desde 2013 por el rock, el grunge y el punk con influencias que abarcan desde lo más atmosférico de Sonic Youth hasta lo más punk y oscuro del Flema de Ricky Espinosa, comandados por una voz tan rasposa y emotiva como robótica y despersonalizada. El contundente proyecto que fundaron Nico Lantos, Satur y que se completa con Adrián Nicoletti y Mariana Coccaro, se presentó en el auditorio Dinamo y el 26 de diciembre reaparecerá para tocar en La Tangente. Cerca de las 20, esa misma sala tuvo a Mariana Bianchini con su espectáculo Crema Rusa, en el que condensó en media hora una buena dosis de blues, bases y rock, con un juego de formas, colores y sombras chinas tan hipnótico como su voz. Paralelamente, pero afuera, otra de las grandes propuestas se superponía en la grilla: Conociendo Rusia, que se presentaba en el escenario principal en horario central, luego de ser uno de los invitados del show de Emmanuel Horvilleur, que también tuvo a Florián Fernández Capello algunos minutos antes. Más temprano, en ese mismo escenario al aire libre se presentó Nafta con una seductora combinación de jazz suave y fusión, house y colchón electrónico sobre el que Ulises Ragugni colocaba las palabras casi arrastrándolas. Entre los imperdibles de la tarde, se destacó Hipnótica con un número en clave de pop melódico y cancionero pero también bailable con aires souleros en el auditorio Transformador, que la banda llenó sin inconvenientes. El sexteto cordobés que comandan Nahuel Barbero y Hernán Ortíz repasó canciones de su más reciente trabajo "Clásico" como "Presente perfecto" y "Así" con la participación de Daniela Spalla, también hizo un recorrido por sus dos trabajos previos. Más temprano, cerca de las 16.30 y con todo el sol que no había querido asomar ni en el primer ni el segundo día del festival, New Indians sonó sobre la terraza de la Usina, en el escenario Switch que luego sería copado por jóvenes voces del rap acompañadas de pistas. La gente se acercaba a la plaza seca del edificio del barrio porteño de La Boca a escuchar el proyecto de rock y blues que desde 2015 lidera Fabricio Oberto y a alentarlo por su paso por el seleccionado argentino de básquet. Las calles aledañas a la Usina se pensaron para que la gente no se aburra: un cuadrilátero para trapperos, el patio gastronómico, un container de Letras con lecturas de poesía, feria de ropa, un espacio destinado a los deportes con mini canchas de básquet, fútbol o ping pong. Pero también hay una carpa pequeña que te invita a conocer la ciudad en un video 360 de poco más de seis minutos. Parece que el festival dedicado a la familia aprovecha esa característica para ofrecer una propaganda del gobierno de la ciudad, ignorando la pobreza y las protestas que también son parte de Buenos Aires. Dentro de la Usina, con saturación visual de logos oficiales y una ficha de datos personales para completar si se quiere ingresar a algún auditorio, se pueden encontrar -además- estantes de realidad virtual y realidad aumentada, trivias y rompecabezas virtuales, un domo, video juegos y peloteros. El festival, que comenzó el jueves pasado, tuvo también en su tercera jornada la actuación de Bambi, que volvió al Emergente liego de dos años y sorteó problemas técnicos con una canción nueva, y Meteoro, proyecto de Ale Sergi y Cachorro López. La duodécima edición del festival se despide mañana con Mamita Peyote, Karina Vismara, Bruno Albano, Julieta Rada, Barco, Victoria Bernardi, Dante Spinetta y Chita, entre otros.