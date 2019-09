Las glorias de Desamparados que marcaron una época en el club

Cien años no se cumplen todos los días y, Sportivo Desamparados cumple este martes 10 de septiembre sus primeros 100 años de vida, los cuales están plagados de historias de las buenas y de las malas, pero sobre todo sobresalen las buenas en uno de los clubes más populares de la provincia, sino el más popular.

Pero los que escribieron esa historia fueron grandes glorias del fútbol sanjuanino que sin lugar a dudas marcaron un momento único dentro del club sobre todo en las décadas del ´60 y ´70, donde llegaron a jugar los Torneos Nacionales junto a los grandes equipos de la Argentina como Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo, Huracán, entre otros.

Para homenajear a las grandes figuras que tuvo Desamparados en aquellas épocas, DIARIO HUARPE citó a los que todavía están para contar la historia, aunque no pudieron asistir todos. Acá te dejamos a quienes asistieron y nos dejaron sus sensaciones.

Luis Leonardo Recúpero

Una parte de mí está acá en Desamparados, porque comencé cuando era muy pequeño, tenía 11 años y ya jugaba en Desamparados. Pero tengo el orgullo de decir también que la otra parte de mi vida está en Chacarita, porque tuve la fortuna de ser campeón con Chacarita Juniors, porque no era fácil que un equipo chico como Chaca saliera campeón y nosotros lo logramos. Yo también participé del campeonato argentino junior en Mar del Plata donde nos consagramos campeones y fui una de las figuras y, gracias a Desamparados tuve la suerte de ir a la inauguración de las luces de la cancha de Boca Juniors, allí me vieron jugar y me llevaron a la cancha de Vélez, arreglaron todo y pasé a Vélez.

Juan Alós

Tengo el orgullo de haber jugado en Desamparados. Lo hice desde el año 62 en cuarta y primera hasta el año 6 Jugué el Nacional del ´69, pero en los próximos torneos pareciera que había algo personal con algunos jugadores del club, porque empezaron a traer jugadores de afuera y nos quedábamos sin jugar. Ahí me fui dos años a Del Bono. Yo lo representé a nivel nacional un sólo año, pero todos los años que jugué y lo representamos de la mejor manera en los torneos provinciales, ya que fui campeón con esta camiseta del año ´63 al ´68.

Francisco Leonidas "Panadero" Del Valle

Es un orgullo muy grande de estar conmemorando los 100 años de mi querido Sportivo Desamparados, donde es prácticamente mi casa. Además es una alegría inmensa de compartir este momento con mis compañeros, con quienes compartimos durante mucho tiempo en una época maravillosa. Le estoy agradecido a la vida de haber nacido en este lugar, a pocas cuadras del club, del que tengo mis mejores recuerdos al igual con la hinchada. Tengo el placer y una satisfacción inmensa que la tribuna alta de la cancha se haya hecho con mi venta a Huracán, recuerdo que fue cuando me vendieron a Huracán en 22 millones de pesos en ese momento, por eso los dirigentes pudieron hacer la Platea Alta.

Pedro "Pedrín" Olivera

Fueron momentos inolvidables los que viví en Desamparados. Siempre nos acordamos que nosotros viajábamos en los viejos Leilam sin aire durante 24 horas por caminos de tierra para ir a jugar un partido. Se vivieron cosas únicas en esa época que difícilmente se vuelva a vivir. Me encantaría que el club vuelva a tener esa mística de esos años, porque hoy Sportivo no merece estar en esta categoría, merece estar más arriba sin dudas. Yo debuté en Desamparados cuando tenía 15 años en un amistoso contra Gimnasia de Mendoza y, oficialmente debuté con 16 años, jugué desde 1968 hasta 1973. Recuerdo en aquella época que la gente con pocos recursos aparecían por todo el país acompañándonos a nosotros, este club tiene una hinchada magnífica y muy seguidores. Por eso digo que hay que volver a esa mística y ojalá lo logren.

Isaac Roque Paz (Tortuga)

He vivido muchas cosas lindas durante muchos años, imaginate que estoy desde 1962, en el ´63 salimos campeones y desde ahí empezó Sportivo a resurgir porque hacía muchos años que no salía campeón. Entonces empezamos a jugar partidos en los Regionales donde eramos ochos jugadores de San Juan y 3 de afuera. Ese equipo formaba con: El "Riojano" Palacios; Demonte, Ismael Vega, "Tito" Quattropani, Alfredo Cortéz, Yo (Paz), "Pepillo" Rodríguez, Ángel vega, Vicente Vega e Ismael Vega. Que equipo por Dios!!. También estuvieron a préstamo Vicente Spadano, "El Gallego" Pérez. Yo gracias a Desamparados pude jugar en otro grande como Rosario Central en el año ´67, ese año jugué con cada nene ahí como un tal César Luis Menotti, Timoteo griguol, Ratón Andrada, El Bocha Biel, Pignani, Pagani, Aldo Pedro Poy entre otros, que equipazo. Tengo el placer de haber salido en la tapa de El Gráfico, ya que Juvenal fue a ver el partido contra Belgrano, donde jugaba la "Pepona" Rinaldi que era una figura. Pero empatamos 3 a 3, yo estaba jugando de 9, pero lo expulsaron a Signorelli y a Masud, tuve que bajar al mediocampo a dar una mano. Terminé jugando ese partido de 4 y en el último minuto le tiré un gran centro al Panadero y le erró el cabezazo, sino ganábamos ese partido. Así todo, Juvenal puso en la tap "Vinimos a ver a la Pepona y vimos a la Tortuga" en referencia a mi por el gran partido que hice.