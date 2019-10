Las herramientas que no pueden faltar en un hogar

Más allá si se es experto o no, hay herramientas que no pueden faltar en un hogar ya que suelen ser útiles a la hora de hacer algunos arreglos caseros. Lo idea es saber cómo armar un kit básico para no gastar recursos en vano.

En este sentido, a continuación te brindamos una por una las herramientas más usadas, los cuidados y las sugerencias para su uso. Por otro lado, es bueno tener todos estos accesorios guardados en un mismo lugar.

El taladro: es la primera herramienta recomendada, y es que tanto sirve para colgar un cuadro como para sujetar un mueble a la pared. Si quieres colgar un espejo o una estantería, pues también vas a necesitar un taladro. Por estos motivos y otros muchos, te recomiendo que te hagas con un buen taladro.

Llave inglesa: para apretar un simple grifo, vas a necesitar una llave inglesa. Si tienes cualquier tuerca que abrir o cerrar, la llave inglesa, será tu gran aliada.

Destornillador: ya sea manual o eléctrico, un destornillador es otro de los imprescindibles que no pueden faltar en tu caja de herramientas. En este caso te recomiendo que tengas varios destornilladores de diferentes tamaños y que tengan tanto punta de estrella como punta plana.

Llaves allen: las llaves Allen siempre van bien. Son las que se usan para apretar los tornillos de las sillas del comedor. Pero vamos, que este es otro de los casos en los que te interesará tener varias. Por eso, te recomiendo que compres un juego entero, ya que el desembolso es poco, y su utilidad bastante.

Al igual que es importante tener una buena caja en la que quepan las herramientas para tenerlas en orden y a mano. También es interesante tener otros enseres, como: cinta aislante, cinta métrica, pegamento, masilla, clavos, tornillos, tijeras, guantes, cúter, silicona y alcayatas. Vamos que si al final te haces con todo lo que te he dicho, creo que tendrás una súper caja de herramientas en casa.