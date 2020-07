Las huellas por las que se entra clandestinamente a San Juan para evitar los controles por el coronavirus

Con la pandemia por el coronavirus azotando al mundo y la cuarentena decretada por el Gobierno nacional hace más de 110 días, en San Juan tomaron medidas para evitar la circulación de personas con la sola finalidad de reducir la posibilidad de contagio.

En esta línea, una de las medidas fue el cierre de fronteras provinciales con las vecinas Mendoza, San Luis y La Rioja. Se habilitaron únicamente los Corredores Viales Sanitarios Seguros en tres puntos limítrofes: San Carlos, El Encón y Marayes.

La Policía de San Juan y el personal de Salud lograron en estos controles detectar a varias personas asintomáticas de coronavirus, principalmente transportistas. Sin embargo, en los últimos días se conoció que 12 personas evitaron los controles a través de huellas clandestinas e intentaron ingresar a la provincia.

Todas ellas violaron así las normativas de control y pusieron en alarma a la provincia por el uso de estas huellas y caminos clandestinos, que desde hace años existen. Lugareños y hasta camioneros comentaban que son utilizadas para circular.

DIARIO HUARPE pudo dialogar con Carlos Pedernera, un vecino de la localidad de Tres Esquinas, en el departamento Sarmiento, asiduo conocedor de Las Lagunas de Guanacache y de las huellas que se encuentran allí. “Se está viendo algo de esto. “Se está viendo algo de esto. Vemos hasta autos y camionetas nuevas que están saliendo de adentro del campo. Camiones también se han visto”, denunció y agregó: “El otro día vi hasta uno de alta gama por la huella”.

“Meter un auto de alta gama por el campo no lo vas a hacer para pasear”, afirmó Pedernera y se mostró preocupado por esta situación ya que esas personas que pasan no se sabe a ciencia cierta si son portadores del virus o no. “Nos preocupa por esa gente”, dijo.

Las huellas controladas

Desde Gobierno, a través de la Secretaría de Ambiente, en la Dirección de Conservación y Áreas Protegidas, tienen conocimiento sobre las huellas que suelen utilizar distintas personas para entrar a San Juan.

El director de Conservación y Áreas Protegidas, Dardo Recabarren, confirmó a DIARIO HUARPE que realizan trabajos de manera conjunta con la Policía de San Juan y Gendarmería nacional para controlar estos pasos.

Desde Ambiente, según Recabarren, trabajaron arduamente para identificar estos caminos tiempo atrás, junto a baqueanos y gente que vive en distintos puestos.

“En Calingasta estamos trabajando en el límite de San Juan con Mendoza, junto a Gendarmería Nacional. En Valle Fértil lo hacemos con la Policía Provincial y todo lo que es Ramblón también con ellos”, dijo.

Los caminos que controlan en el límite con Mendoza son en la ruta 149 y la ruta nacional 153, que es la que va hacia Pedernal, en Sarmiento. La otra huella que se controla es la que pasa cerca de un puente ubicado sobre el Río San Juan, en una propiedad privada y que vincula con la Laguna del Rosario, en la localidad de Lavalle, en Mendoza. “Esto se está controlando en conjunto con la Policía de San Juan”, dijo Recabarren.

Hay otra huella que viene desde San Luis y que sale a la ruta 142 de Mendoza y también comunica con El Encón. Por otra parte, en Valle Fértil hay dos caminos: una huella que sale a Chepes y otra a San Ramón, en la ruta 510, que en esas se hicieron tapones para que no pasen vehículos”, agregó.

Refuerzo policial

Con la intención de reforzar los controles y evitar el ingreso de personas que quieren evitar los controles sanitarios obligatorios, desde la Policía de San Juan se han articulado tareas de control con las fuerzas de seguridad de Mendoza.

El jefe de la Policía sanjuanino, Luis Walter Martínez, comentó que en estos controles se ha reforzado con personal del grupo Geras, Guardia de Infantería, Canes y Montada y hasta efectivos de las distintas comisarías departamentales.

En este sentido, dijo que se llegó a un acuerdo con su par mendocino, el comisario general Roberto Munives. “Acordamos realizar estos operativos en forma conjunta. Nosotros en la zona sur de San Juan y ellos en la zona norte, coordinando estrategias para detectar y neutralizar cualquier acción de cualquier ciudadano que intente cruzar en forma clandestina desde Mendoza hacia San Juan y viceversa”, explicó Martínez.

En este sentido se detalló, y acorde al protocolo de Gobierno, todo aquel que ingrese a San Juan será trasladado a uno de los hoteles para cumplimentar con la cuarentena obligatoria.