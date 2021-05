Las medidas que tomó la Justicia contra el pariente del intendente de Jáchal, denunciado por violencia de género

IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR Este medio se reserva la identidad de los protagonistas para preservar a la víctima. Si sufrís violencia de género llamá al 911 o 144.

Luego de la denuncia de una mujer, en febrero pasado, en la que acusaba de violento a un pariente del intendente de Jáchal, la posterior denuncia mediática de un periodista y el abogado de la víctima porque la causa no avanzaba, DIARIO HUARPE accedió a información oficial sobre las medidas que tomó el juez de Primera Instancia de la Segunda Circunscripción, Eduardo Vega, cuando recibió el expediente.

Según consta, el hombre acusado habría golpeado a su pareja, pero a dos meses del hecho, todavía no fue convocado por la Justicia para ser indagado. Aparentemente el familiar de Miguel Vega fue hasta la casa de su expareja, la agarró y la agredió físicamente. También rompió la puerta de la vivienda y golpeó a otra persona que estaba con ella.

Con respecto a esta causa, según fuentes oficiales el juez Vega ordenó dos informes de médicos legistas para constatar lesiones en el cuerpo de la víctima: uno del Poder Judicial y otro del hospital público de San Roque. Los dos especialistas informaron al magistrado que no encontraron signos de violencia en la mujer supuestamente agredida. Esta fue la primera medida.

La segunda fue tomar declaración a la víctima de su expareja y pariente del jefe comunal jachallero. A la hora de ir a ratificar la denuncia la mujer pidió una perimetral para con el hombre. La Justicia se la otorgó por lo que el acusado de violencia de género no puede acercarse a ella. En caso de hacerlo puede terminar preso porque viola una orden judicial.

La tercera medida que estableció el juez Vega fue mandar a terapia al sujeto apuntado por su expareja de agresiones e insultos. Según averiguó este medio, el denunciado cumple con el tratamiento, ya que dejó constancia en la Segunda Circunscripción de que lo está realizando. En caso de dejar de cumplir con esta regla de conducta también puede terminar en la cárcel.

Según trascendió, al acusado lo llamaron para declarar, pero no fue una indagatoria, debido a que no había las pruebas suficientes para imputarle un delito aún. Más bien se trató de una declaración informativa, aunque esto no quiere decir que en un futuro no sea llamado a dar su versión por una posible imputación, que se puede dar si la víctima o su abogado presentan una prueba concreta.

En este sentido, el juez Vega puede definir en los próximos días la situación procesal del hombre, que por ahora está libre. El magistrado tiene tres opciones: procesarlo por un delito, dictarle la falta de mérito o sobreseerlo. Si se decide por la primera, el sospechoso puede ir un hipotético juicio; por la segunda, el sujeto deja de ser investigado, pero no queda desligado de la causa; en cambio si el juez opta por la tercera, el familiar del jefe municipal queda libre de culpa y no puede volver a ser investigado por el mismo hecho.

Querellante

Leonardo Villaba, abogado de la mujer denunciante (no se publica el nombre de ella para resguardar su identidad), dialogò en radio Sarmiento y allì contó que el juez le rechazó la presentación para ser parte querellante. La misma había sido negada ya que faltaba un dato filiatorio clave, como es el de asentar el domicilio legal, en este caso, el de la denunciante. Con esto no significa que no lo pueda presentar nuevamente, ya con el escrito bien elaborado y acceder a ser querellante.