Las mejores frases de Lionel Scaloni antes del amistoso de la Selección Argentina

El último amistoso de la Selección Argentina antes del Mundial de Qatar 2022 se vive con ansiedad. El duelo ante Emiratos Árabes Unidos del próximo miércoles deja muchas dudas, teniendo en cuenta que resta nada más que una semana para el debut de la "Albiceleste". Por ello, Lionel Scaloni llevó a cabo una conferencia de prensa en la previa, dejando varias frases interesantes para los fanáticos que están un tanto nerviosos.

"No tenemos presión porque es fútbol. Vamos a jugar un Mundial, somos conscientes de lo que representa para Argentina, pero no deja de ser un deporte. Por eso creemos que tenemos que salir a hacer nuestras cosas, de la manera que sabemos jugar. Después habrá un montón de imponderables. El ejemplo del 2002 es muy claro, Argentina hizo las cosas mucho mejor que el rival y se quedó afuera. Pero el fútbol tiene esas cosas. Hay maneras y maneras y nosotros intentaremos dar el máximo a nuestra manera. A partir de ahí, puede pasar cualquier cosa", partió diciendo Scaloni.

Luego, Lionel afirmó: "Más que decir que el Mundial lo ganan los equipos que defienden bien, digo que lo ganan los equipos inteligentes, cautos, que saben cuándo atacar, cuándo defender. Raramente lo gana un equipo que avasalla, que está constantemente en campo contrario. Raramente. Eso lo tenemos claro y nos tenemos que adaptar a eso. La inteligencia forma parte del fútbol. Si no nos conviene o no nos viene bien, en algún momento tendremos que hacer otra cosa. Le daremos una vuelta para ver si nos conviene llevarlo adelante o no".

La Selección Argentina ultima detalles

"Cuando jugaba, no era tan tranquilo. Todo lo contrario. Pero aprendí mucho, me empapé mucho de los entrenadores que tuve, de cómo me gustaba que me hablen, de cómo me gustaba que lleve un grupo un entrenador. Y soy de los que piensan que el entrenador tiene que ser el ejemplo del grupo y el que tiene que ser la cabeza. Mi manera de ser es la mía, es espontánea, y he aprendido que lo que se hace tanto afuera de la cancha como adentro, en un entrenador es importante. Intento transmitir eso", rescató el DT de la Selección Argentina.

Después, dijo: "Son momentos para disfrutar. Claro que es un sueño. Pero no me cargo de ninguna responsabilidad. Lo importante es la imagen que podamos dejar. De la misma manera que cuando asumimos, lo hicimos siendo jóvenes. Somos un grupo técnico joven que no pensamos, ante la primera llamada dijimos que sí, no tuvimos ninguna duda. Creemos que es espontáneo, es nuestra manera de ser. Hay que disfrutarlo y no cargarse de un peso innecesario. Si me pongo a pensar que soy el más joven... siempre hay un DT más joven y esta vez me tocó a mí".

"Estoy feliz, contento de poder estar al frente de este gran grupo. Sin promesas de nada, porque esto es fútbol. Es impredecible. Es un juego tan lindo pero tan injusto a veces, que no vale la pena prometer nada. Esta generación ha mantenido una manera de jugar, la vamos a seguir teniendo. Después está el rival y que te acompañe un poco la suerte, que para un Mundial es fundamental. Pero cuando termine, irnos a casa vacíos, sabiendo que dejamos todo, sea el resultado que sea", cerró Lionel Scaloni.