Las mejores frases de Martín Demichelis sobre lo que viene para River

Martín Demichelis dejó varias frases interesantes en conferencia de prensa y analizó lo que viene para los suyos. El entrenador del "Millonario" ya acomoda las piezas para lo que será el comienzo de la temporada para River Plate, tras los amistosos de verano en Estados Unidos. El elenco de Núñez debutará el sábado desde las 21.30 frente a Central Córdoba, en Santiago del Estero, por la primera jornada de la Liga Profesional.

En cuanto a la llegada de Salomón Rondón, le consultaron si podía compartir con Miguel Borja. "Pueden jugar juntos, tienen una buena contextura y hasta pueden jugar con Beltrán. A la hora de conformar el plantel, la variable de ellos tres y los extremos me da posibilidad de jugar por extremos o con referencias por adentro. El buen andar de los jugadores en el día a día van marcando la idea", respondió Demichelis.

"Algunos sistemas pasan mejor que otro, pero no vamos a resignar lo que marca la historia de River, que es el protagonismo. La idea del club no es sólo jugar, sino un estilo de vida. El jugador que está en River sabe que la competencia es enorme y que el calendario nos va a permitir rotaciones. Soy el que más se va a equivocar porque tengo que elegir a 11. Estoy contento con todo el plantel y deseo que los lesionados se pongan bien porque los necesitamos", agregó Martín.

Más palabras de Martín Demichelis

Luego, el DT de River Plate aprovechó para decir: "Quiero un central zurdo en el plantel. A Martínez no lo pude tener y mientras no esté, serán dos centrales derechos y a Enzo (Díaz) me puedo poner a verlo, quizá con una línea de tres. Le quiero dar una importancia al inicio de juego y me está faltando el pase izquierdo. Enzo jugó de central, es potente, fuerte y para un River que presiona en el medio, no va a tener problemas".

"Fuimos a Miami, entraron el primer día y ese día la única lesión muscular que ocurrió, apareció el título por todos lados, que fue lo de Agustín Palavecino. Soy el responsable de haberlo expuesto. Vivimos en una sociedad en la que la desgracia vende. Acá le damos lugar a la desgracia que Agustín está frustrado por haberse lesionado fue título de todos los medios de comunicación. Entonces, si los dejo entrar, muestren otra cosa. Porque yo tengo que cuidar el plantel. Hablen de fútbol, critiquen al equipo si juega mal, que soy el primer responsable, pero tratemos de no vender esa desgracia", sentenció Martín Demichelis.