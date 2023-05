Las palabras de Enzo Pérez tras el escándalo en el Superclásico

Luego del encuentro que se dio este domingo entre Boca y River en el Mas Monumental, Enzo Pérez habló. En el diálogo con la prensa, el mendocino hizo referencia al caótico final que se vivió en el partido con siete expulsiones. Es necesario destacar que el equipo de Martín Demichelis se quedó con el Superclásico, tras un gol de penal concretado por el futbolista colombiano Miguel Borja.

El gol del “Colibrí” fue lo que desató el caos entre los protagonistas por el festejo desmedido de Agustín Palavecino delante del defensor Nicolás Figal. Eso, sumado a la celebración de más de 83 mil hinchas tras haber logrado ser punteros con 37 tantos y estirar la diferencia con su eterno rival. Por ello, Enzo comenzó diciendo: "Cuando hay gente que no tiene que estar dentro de la cancha es muy difícil calmar los ánimos".

"Por suerte nos pudimos quedar con el Superclásico, después de una semana en la que se dijeron muchas cosas por la derrota que sufrimos en Brasil. Pusieron en duda nuestro trabajo, pero nosotros hablamos en la cancha. Después de lo que pasó en la Copa Libertadores, era importante salir así. Después de los que nos pasó en Brasil se puso en tela de juicio nuestro trabajo, pero a nosotros no nos tiene que contaminar lo que se diga de la puerta para afuera del vestuario", sumó Pérez.

Más palabras de Enzo Pérez

Luego, Enzo Pérez agregó: "Martín nos dijo que hagamos autocrítica, pero que no nos quedemos con eso, porque no es real la diferencia de cuatro goles con Fluminense. Todo Superclásico tiene su película. Es un partido especial, en el que los dos equipos buscan ganarlo. El gol sobre el final fue justo, por lo que fue el desarrollo del partido, porque generamos muchas ocasiones que no pudimos concretar".

"Hablé con Chiquito (Romero) y con Figal, que son los más grandes que están en Boca. Hubo mucha gente de afuera que se metió. Incluso algunos jugadores que no estaban convocados. No fue bueno para el espectáculo. Nosotros hablamos con Pala (Agustín Palavecino) para corregir nuestros errores. No es la imagen que queremos dar, pero fue difícil controlar todo. Cuando hay tanta gente, que no tiene que estar dentro de la cancha, es muy difícil calmar los ánimos. No estoy de acuerdo con lo que sucedió", sentenció.