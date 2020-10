Las personas con dudas pueden hacer una entrevista online o solicitar un hisopado

Las personas que mantengan contacto estrecho con alguien que tiene diagnóstico confirmado de coronavirus pueden realizar una encuesta online que le ayudará como orientación para determinar si es posible que tenga o no Covid-19.

Mónica Jofré, jefa de Epidemiología de San Juan, explicó que las personas que mantuvieron contacto estrecho con un caso confirmado tienen que cumplir con el aislamiento correspondiente, ya que aún una persona que no presente síntomas puede contagiar.

Además alertó que algunas veces hay personas que creen que no tienen síntomas, pero sí han sentido algún malestar al que no le dieron importancia. “Los síntomas leves son aquellos a los que no les damos importancia, como un pequeño dolor de garganta, moco o un dolor de cabeza, que se está viendo muy comúnmente en los pacientes Covid positivo. Estos síntomas leves son los que nos tienen que alertar y llevarnos a consultar”, aseguró Jofré.

Jofré reconoció que si bien hay gente que no consulta, hay otros tantos que llaman al 107 generando una "demanda tremenda", dijo la especialista, quien reconoció que puede haber demoras para recibir una solución, igualmente le pidió a la gente que sigan insistiendo.

Otra alternativa que pueden implementar las personas con algún síntoma es acceder a un formulario online. Allí podrán realizar un automonitoreo de síntomas, completando un formulario que figura en la página https://entrevistasalud.sanjuan.gob.ar/ y en 48 horas si se activa una alarma con base en la cantidad de síntomas un profesional de la salud le llamará para brindarles todas las recomendaciones a seguir.

Esta entrevista online pide que la persona declare sus datos personales y luego solicita que confirme si ha tenido o no los síntomas descritos que incluyen diarrea, erupción fiebre, vómitos o diarrea.

Dónde se puede hacer un hisopado

Las personas que tengan síntomas también podrán ir a un médico para que los evalúe y determine si es necesario que les hagan algún estudio más en profundidad.

Jofré aclaró que el médico podrá emitir una orden para la realización del hisopado y el paciente en cuestión podrá ir a distintos centros de salud para hacer el estudio.

Además el Hospital Guillermo Rawson las personas que tengan la indicación médica podrán ir a diferentes centros de salud en los departamentos.

En Capital está habilitado el centro de salud Alfonso Barassi, que funciona en calle Matías Zavalla 1079 norte.

En Santa Lucía los interesados podrán ir al centro de salud Ivonne Silva, ubicado en calles Sargento Riveros entre Cabo S. Godoy y Balcarce, en el barrio del mismo nombre.

En Chimbas harán los hisopados en el centro Báez Laspiur que está ubicado en calle Pelaez entre Sarmiento y Chubut en la Villa El Salvador.

En Rawson se pueden hacer hisopados en el Centro de Adiestramiento René Favaloro, más conocido como La Rotonda que está ubicado en calle Tierra del Fuego este, sin número en la zona de Villa Kause.

En Pocito los hisopados se harán en el hospital Federico Cantoni, ubicado en Avenida Intendente Joaquin Uñac entre 10 y 11, en la Villa Aberastain.