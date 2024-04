Las polémicas declaraciones de Luis Enrique sobre Xavi en la previa de PSG vs. Barcelona

En conferencia de prensa, Luis Enrique se refirió al esperado enfrentamiento entre Paris Saint-Germain y FC Barcelona. En esta ocasión, el enfoque principal fue su comparación con Xavi, el actual entrenador del “Barça”. Cabe destacar que el encuentro se disputará en el Parque de los Príncipes de París, donde se verán las caras el último técnico que consiguió la Champions League para el equipo “Culé” con el actual entrenador de los “Blaugranas”.

Frente a la interrogativa en la previa del encuentro sobre quién cree que representa mejor los valores del Barcelona, si él o Xavi, la respuesta del actual DT del PSG fue contundente justificando con estadísticas y logros: "Sin lugar a dudas, yo. Mirad los datos y los títulos, la posesión, la presión alta... Sin ninguna duda yo, aunque habrá gente que piense lo contrario. No es opinable, son los datos".

El encuentro entre Luis Enrique y Xavi en el banquillo marcará la primera vez que se enfrenten como entrenadores, un hecho que ha atraído la atención de varios. A pesar de la rivalidad en el terreno de juego, Enrique admitió: "Siento que pincharon el globo, pero no conozco al Xavi entrandor, solo al jugador, le conozco como un aficionado más. Conozco muy bien al club, pero no sé si es una ventaja o un inconveniente. Es un partido especial para mí”.

Más palabras de Luis Enrique sobre Barcelona

Luis Enrique reconoció la importancia de contener al Barcelona, pero se negó a revelar su punto débil: "Que no tengan ellos mucho la pelota, pero no nos centramos en un solo jugador. Hay muchos muy buenos. Ellos son también un equipo. El punto débil no te lo voy a decir, están en buena racha, con experiencia. Es un parrido complicado y además hay una rivalidad que espero que sea sana y que se vea un gran espectáculo. Que se vean dos buenos partidos de fútbol".

El partido que se llevará a cabo el próximo miércoles promete ser un choque táctico entre dos equipos que disfrutan el control del balón. Por otro lado, sobre la motivación de Mbappé, Luis Enrique afirmó: "Creo que me haces una pregunta individual y yo hablo en general, estamos en un gran momento y llega el cruce en el mejor momento para nosotros… Desde el principio dije que veía un exceso de responsabilidad y eso ha desaparecido y hay una ilusión y una ambición desmesurada y hay muchas ganas de jugar ante un gran Barça".