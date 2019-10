Las querellas y la fiscalía insistieron con la figura de "homicidio doloso" para Veppo

La fiscalía y las querellas pidieron hoy en una audiencia oral ante la Cámara del Crimen que el periodista Eugenio Veppo continúe procesado con prisión preventiva por haber atropellado y matado a una agente de tránsito y por haber herido de gravedad a otro hace un mes en el barrio porteño de Palermo, informaron fuentes judiciales. En tanto, la defensa insistió con su reclamo de cambio de carátula, con el objetivo de que sea tipificado como un hecho culposo y, de esa manera, poder avanzar nuevamente con un pedido de excarcelación, definición que demoraría "algunos días", según indicaron a Télam fuentes judiciales. Los planteos fueron fundamentados en el marco de una audiencia celebrada hoy ante los jueces Hernán Martín López, Rodolfo Pociello Argerich y Ricardo Matías Pinto de la Sala V en el segundo piso de la sede de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, ubicada en la calle Viamonte al 1147. Allí, familiares de la víctima fatal del hecho, la agente de tránsito Cinthia Choque (28), y del agente herido de gravedad y aún internado, Santiago Siciliano (30), se concentraron desde temprano para reclamar que no se le conceda la excarcelación al periodista. La manifestación, también, estuvo signada por la presencia de efectivos del cuerpo de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, con sus característicos chalecos celestes. La audiencia comenzó a desarrollarse a sala llena cerca de las 10, y se extendió durante más de una hora, durante la cual fue exhibido en reiteradas ocasiones el video de las cámaras de seguridad de la vía pública que registraron el momento del hecho. Por parte del Ministerio Público Fiscal, asistió la fiscal María del Rosario Centeno, mientras que la querella de la familia Choque estuvo representada por el abogado Agustín Gramajo y la de la familia Siciliano, por su colega Mauricio D'Alessandro. En tanto, Veppo, quien permanece detenido en el penal de Ezeiza y no fue trasladado para la audiencia, estuvo representado por el defensar oficial Héctor Buscaya. La fiscalía y las querellas pidieron que se confirme el procesamiento con prisión preventiva por "homicidio simple con dolo eventual y lesiones gravísimas", delito que prevé pena de 8 a 25 años, mientras que el defensor oficial planteó para Veppo un cambio de carátula a "homicidio culposo", un delito excarcelable. "Las imágenes prueban que el siniestro ocurrió en el segundo carril y no en el tercero, o entre el tercero y el cuarto, como pretende asegurar la defensa", aseveró el diálogo con periodistas el abogado querellante D'Alessandro. En este sentido, afirmó que el video exhibe además que "en 50 metros, hizo maniobras para preservar su propia vida de un seguro siniestro" y "se acreditó la manera temeraria con la que venía manejando". La novia del agente herido, Rocío Herrera, quien participaba de la manifestación que se realizaba frente a la sede judicial, consideró que la Justicia "no debe concederle la excarcelación" a Veppo y que el periodista se manejó en todo momento "con impunidad". "Hasta acá llegó; tiene que quedar adentro", aseveró Rocío, quien contó que su novio permanece internado en el Hospital Fernández, que padece "desvaríos", que "no se acuerda de nada", que "está muy ansioso" y que la semana próxima será sometido a una nueva neurocirugía. Frente al edificio de la Cámara del Crimen, Alcira, la madre de Cinthia, dijo esta mañana, previo a la audiencia, "que se haga Justicia" y solicitó que los camaristas no liberen al acusado, mientras que Marina, la abuela de la víctima, afirmó que quiere que Veppo "se pudra en la cárcel". Voceros judiciales anticiparon que el viernes los camaristas darán a conocer si confirman o modifican la medida que había dictado la jueza Yamile Bernan. Al procesarlo por homicidio con dolo eventual, Bernan consideró que Veppo conducía "zigzagueando temerariamente", actuó con "absoluto desprecio", debió representarse que así "generaba un peligro" y además "se dio a la fuga sin intentar socorrer a las víctimas". El hecho ocurrió a las 3.35 del 8 de septiembre, en avenida Figueroa Alcorta, metros antes de su intersección de la calle Tagle, donde Choque y Siciliano realizaban un control vehicular y fueron atropellados por un Volkswagen Passat azul que conducía el imputado. Veppo escapó, abandonó el auto en Silvio Ruggieri al 2800 de Palermo, y recién se presentó ante la policía 14 horas después del hecho. Los tests orientativos para detectar si había consumido alcohol o alguna droga, le dieron negativo y un peritaje realizado con las imágenes de las cámaras de seguridad, determinó que circulaba a 128 kilómetros por hora al impactar contra las víctimas.