Las semitas veganas que despiertan amor y odio por igual, contadas por su creador 

Los veganos sanjuaninos ya conocían de la existencia de las semitas sin carne ni grasa animal, pero tal vez el grueso de las comprovincianos recién escucharon sobre este manjar cuando se volvieron virales en un meme. Se trata de una creación de Isaías Ibazeta, dueño de Meatless, una casa de comida respetuosa de esta dieta en San Juan.

Las semitas veganas, con chicharrones de origen animal, llevan sus buenos meses circulando las tardes de mate en la provincia y sus seguidores se cuentan por decenas. Pero fue una publicación en una página de memes que acusaba al producto que vende (y bien) este sanjuanino de ser "lo único que le faltaba al 2020"

Isaías, que es también folclorista, bailarín de malambo, inventor de las pachatas veganas y trabaja en la Obra social Provincia, contó a DIARIO HUARPE cómo nació esta idea, que muchos aman u odian.

Las recetas de Isaías apuntan a respetar los sabores y los animales por igual (Imagen gentileza Isaías Ibazeta)

Obviamente la clave de una buena semita es la cantidad y calidad de chicharrones. La receta no se encontraba en internet, tenía que salir sí o sí de un sanjuanino, porque sólo en esta tierra se producen estas delicias. Para Isaías, la receta llegó casi en un sueño, porque un día se levantó y pensó "voy a hacer semitas con esta versión de chicharrones". Ese día logró un resultado excelente y tentador con harina 000, vegetarina (grasa vegetal sólida) y seitán, un derivado del trigo que por su textura y sabor se usa como reemplazo de la carne.

Antes había preparado el reemplazo de los pedacitos de carne y grasa con otro estilo, pero esta vez las quería no solo para darse un gusto en su casa, sino también para venderla a su público, que está compuesto por veganos, pero también por vegetarianos y omnívoros. Para eso usó su "receta secreta de seitán", conocida por su excelente sabor y consistencia entre el público sanjuanino. Ese mismo día consiguió la receta ideal, que ahora se vende muy bien entre los locales. "Conozco personas que no se dieron cuenta de que eran veganas hasta que no les dije", confesó orgulloso.

El meme de la polémica

Fue a fines de septiembre cuando una página de Facebook sanjuanina que se dedica a hacer memes decidió hacer un chiste con el producto que ofrece Isaías. En la imagen se puede ver la imagen de los productos que vende el sanjuanino y arriba se lee: "No creo que este año pueda hacerle más daño a los sanjuaninos - El 2020".

Isaías vio la imagen, pero lejos de enojarse con lo que publicaron planteó una reflexión. "Yo no sé qué les indigna, si es que esté ganando plata con mi negocio o el hecho de saber que no hay una víctima animal atrás", opinó y agregó que "voy a citar a un reconocido vegano estadounidense: si nos costó 2.000 años que los blancos entiendan que los negros eran humanos y tenían alma, cuánto nos va a costar que la gente entienda que los animales no son productos".

Pero además, Isaías tiene como consuelo saber que sus semitas son bien recibidas, tanto por el público vegano como el vegetariano y el omnívoro. Apenas presenta una promo donde ofrece este producto se agota rápidamente.

Al igual que la mayoría de los alimentos que vende, Isaías ofrece un combo en el que se pueden llevar varios productos que sirven para llenar la heladera durante una semana. La última vez que publicó uno con semitas fue hace alrededor de un mes e incluía sanguchitos de miga, bifes de seitán, hamburguesas de soja y una tarta de verduras. Todo eso más la media docena de semitas estaba a $850 y aseguró que completó el cupo de pedidos en menos de una hora. Además, si alguien sólo quiere degustar las delicias con chicharrones puede comprarlas a $120 la docena.

🔥SUPER COMBO MEATLESS🔥 Para esta semana traemos un combo súper variado, para que disfrutes, freezes y siempre tengas una... Publicado por Isaias Ibazeta en Miércoles, 18 de noviembre de 2020

Los precios de su restaurant y servicio de comidas a domicilio son bajos por una razón muy especial. "Yo no vivo sólo de esto, tengo otro trabajo, por ahí ni duermo para llegar con los pedidos pero vendo todo casi a precio costo porque quiero que se termine esa idea de que ser vegano es caro", explicó.

De gaucho amante de los asados a vegano comprometido

Isaías es un deportista y bailarín de más de 1,90m, está lejos del estereotipo que se pueda tener de un vegano. Pero a la vez tiene hace más de 5 años un compromiso total con esta dieta que es a la vez filosfía. En su momento decidió dejar de comer cualquier alimento de origen animal después de ver un video que mostraba maltrato animal y escuchar los argumentos de Gary Yourofksy, un reconocido activista del veganismo.

"Yo soy de ir a fondo con todo. Antes de ser vegano no sabía cocinar, pero cuando decidí cambiar mi dieta lo hice a conciencia y por eso empecé a cocinar y así terminó naciendo Meatless", explicó. Fue también así que en su momento llegó a ser bailarín de malambo y ganar un Cosquín de baile, sólo porque un día encontró que le gustaba esta disciplina y decidió hacerlo a la perfección.

Pero estados dos pasiones, que no son las únicas de este emprendedor sanjuanino, parecen no tener mucho que ver, al menos en el imaginario social. Muchas veces le han preguntado cómo puede ser gaucho y vegano, siendo que el asado es parte de las traiciones. Para él, en cambio, no hay una incompatibilidad. Le gusta el asado y por eso cuando dejó de comer carne empezó a buscar alternativas para la parrilla que a su vez fueran de la mano de su filosofía. Hoy por hoy esa compatibilidad crece y de las traiciones nacionales pasó a la tradición culinaria más sanjuanina, la semita.