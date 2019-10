Las uniones vecinales pidieron que el EPRE revise las facturas de energía

Las boletas de Energía que llegaron a los domicilios de los sanjuaninos como a algunas instituciones no dejan de dar dolores de cabezas por los altos costos.

Dentro de los más afectados por el tarifazo están las uniones vecinales que distribuyen y proveen de agua potable a algunos barrios porque dependen de la energía para brindar este servicio. Y algunas de estas instituciones deben afrontar un gasto en electricidad que supera los $200 mil. Ante esto, la Fuvap (Fundación de Uniones Vecinales de Agua Potable) decidió buscar una solución pidiendo la intervención del EPRE (Ente Provincial Regulador de la Electricidad).

Para conocer el petitorio que se hará este miércoles, DIARIO HUARPE dialogó con Sergio Zabala, presidente de Fuvap y de la Unión Vecinal Chimbas Norte: “El 5 de junio de este año hicimos una presentación ante la Cámara de Diputados para que podamos tener un subsidio del 50% menos en las boletas de energías por un plazo de 24 meses. Sin embargo no tuvimos respuestas y decidimos avanzar con otras alternativas”

“Por eso vamos a presentar ante el EPRE un petitorio para que el ente interceda ante Energía San Juan. La idea de que desde la próxima facturación y durante seis meses se difiera ese 50% en los próximos seis meses, entendiendo que a futuro podríamos tener un equilibrio económico para poder hacer frente al pago de las boletas”, añadió Zavala.

Cabe destacar que algunas uniones vecinales son electrointensivas, es decir que existe una dependencia plena para brindar el servicio de agua potable a los usuarios. Al respecto, Zavala agregó: “El tema es que desde el 2015 hasta hoy, las tarifas se han triplicado. No podemos ahorrar en ningún momento porque las electrobombas funcionan las 24 horas. La recaudación que hacemos con lo que pagan los usuarios no alcanza para pagar la factura y no queremos volcar esta tarifa al usuario, sería un golpe más para todos”.

Los ciudadanos que cuentan con este tipo de servicio que brindan las vecinales son más de 90 mil en toda la provincia y pagan una factura aproximadamente de $500.