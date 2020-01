Las universidades públicas implementan distintas estrategias para "aggiornarse" a la industria 4.0

Las carreras de ingenierías de las universidades públicas encararon diferentes estrategias, como incorporar conocimientos en big data e internet de las cosas, para asegurar la formación de las personas, en un contexto en el que las empresas demandan profesionales aunque no hayan alcanzado la colación de grado y mientras se impone la migración a una industria 4.0.



"La universidad está en constante evolución, tratamos todo el tiempo de buscar alternativas creativas"; afirmó el decano de la UTN Guillermo Olivetto en diálogo con Télam.



Programación, big data, internet de las cosas, inteligencia artificial son temáticas que suman las ingenierías con el desafío de preparar profesionales para mercados dinámicos.



Olivetto señaló que "hay tendenciosamente una lógica de medir a la universidad en términos de egresados versus ingresantes y no se mira el proceso que es formar personas en la universidad pública".



"La universidad no es una fábrica de graduados", enfatizó Olivetto.



Explicó que "formamos muchas personas que luego demoran su egreso porque ingresan al mundo laboral, trabajan como ingenieros aunque no les paguen como tales, y hay de parte de las empresas ofertas interesantes de buenas posiciones laborales que hacen que los estudiantes tarden más en recibirse".



Esta realidad generó cambios en la UTN, como por ejemplo el reconocimiento de las "capacidades adquiridas" ya sea en el ámbito laboral o en capacitaciones externas.



Por su parte la Universidad de Buenos Aires, encaró el plan 2020, que revisa los planes de estudios de todas las ingenierías.



"El plan 2020 tiene origen y motivo tanto en temas internos como externos", explicó a Télam el decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA (Fiuba), Alejandro Martínez.



Entre los temas externos señaló que hay "un cambio de época" y que estamos en la "cuarta revolución industrial" por lo cual hay "temas específicos de conocimientos y competencias, algunos nuevos temas para incorporar y otros contenidos que hay que reforzar":



Entre los internos señaló que "la última vez que se discutieron los planes en Ingeniería fue en el año 1986, con el regreso a la democracia".



Martínez aclaró que los contenidos "se fueron renovando, no todos, pero los que se renovaron fueron por cada carrera con su propio criterio y sus valoraciones".



"El fenómeno de las ingenierías es que se ha estirado la carrera en los diseños de los planes", aseguró.



El promedio hoy de cursada de ingeniería es de ocho años y medio, indicó Martínez.



Coincidió con Olivetto en que la preparación en ciencias básicas en la escuela media es cada vez más débil y que eso lleva a la universidad a tomar acciones, como por ejemplo el "curso gratuito para alumnos que ya habían aprobado el CBC" que se aplicó en la UBA en el 2019.



Otras iniciativas del plan 2020 es fomentar la interdisciplinariedad tanto en trabajos como en las tesis; la internacionalizacion de la carrera, y el bachillerato universitario, así como las carreras de bioingeniería y la de geodesta geofisico.



"La relación con las empresas es natural y obligada porque nuestros egresados van a las empresas y a nosotros nos interesa ese relacionamiento para poder entender necesidades", agregó.



Pero advirtió que "cuando el país no tiene esa mirada estratégica, anda a la deriva" y en ese sentido, recordó que cuando se habla de políticas públicas, "no se destaca el no arancelamiento de la universidad, que nos permite estudiar, trabajar, investigar porque tenemos una sociedad que apoya".



Sólo para el curso de ingreso en febrero, la UTN tiene 4.600 personas inscriptas; ya confirmados para la cursada del primer año del 2020 (por las evaluaciones diagnósticas y curso extendido del 2019) otros 455.



En la UTN Buenos Aires se contaron 1.800 ingresantes en el 2019, 13.500 estudiantes en total, 1800 dicentes investigadores y 800 nuevos graduados por año.



Desde la Universidad Nacional de San Martín indicaron a Télam que "la tasa de graduación de mujeres en su oferta de 18 carreras técnicas y de ingeniería aumentó casi un 10 por ciento desde 2015, aunque sigue siendo inferior en comparación con la tasa de graduación de los hombres".



"De cada 10 estudiantes que se recibieron en estas carreras entre 2016 y 2019, aproximadamente 7 fueron hombres y 3 mujeres", precisaron.



En la Fiuba, al cierre del 2018 había 17.943 estudiantes, de los cuales 3.947 son mujeres; en el CBC del mismo año se registraron 1.814 mujeres sobre 8.119 ingresantes; en el 2019 las mujeres fueron 2.139 sobre 8.640 cursantes del ciclo básico común.