Laurita Fernández rompió la cuarentena, causó alarma, y explicó los motivos

Los vecinos denunciaron a la actriz por romper el aislamiento durante la madrugada. La conductora se fue a la casa de su novio Nico Cabré. Todos los motivos, los explicó ella.

Laurita Fernández estaba cumpliendo la cuarentena obligatoria y el aislamiento por haber regresado al país de sus vacaciones en Nueva York hace 14 días (13 de marzo), el tiempo de incubación del coronavirus. Pero el jueves 26 se fue de su casa y los vecinos la denunciaron a la policía por la violación de las reglas impuestas. Las autoridades se acercaron al domicilio y comprobaron que, efectivamente, no estaba allí. Tras cotejar la información, la encontraron en la casa de Nico Cabré, pero no le aplicaron ninguna sanción porque la Lautita tenía motivos más que suficientes.

“Buen día a todos, quiero contarles que paso para despejar dudas ya que entiendo que es un tema sensible. Tuve que abandonar mi departamento por motivos de fuerza mayor: Cortaron el agua hace en casa. Se rompió un caño del edificio justo abajo de mi cocina, e inundo a varios departamentos vecinos causándoles varios problemas y empezó a inundar el mio", contó la actriz desde Instagram.

Y continuó: "Hace tres días estaba sin agua, y realmente se me hacía muy difícil todo, especialmente poder mantener la higiene que se requiere en estos momentos. Llame al 107 y me pidieron que espere al día 14 de mi cuarentena por viaje y si no tenía síntomas queme mude y eso hice".

“Antes de irme, llamé al 911. Vino la policía, les expliqué lo que pasaba, y les pedí que me digan que medidas debía tomar antes de retirarme. Me dijeron que solicite el permiso para poder circular en la página del gobierno, lo hice, me lo aprobaron, y además la administración del edificio hizo una carta dejando todo por escrito. Con los recaudos necesarios, y sin tener contacto con nadie, me trasladé a la casa que especifique en el permiso solicitado.”, explicó la futura conductora de El último pasajero.

“En resumen, tramite los papeles que se necesitaban, y se los comuniqué a las autoridades correspondientes para que mi traslado sea lo más responsable posible. Cuando llegue al barrio de mi novio, la policía vino y volví a presentar los papeles, les mostré los vídeos del estado de la casa, permisos, chequearon y vieron todo y me pidieron que finalice ese día sin salir de casa. Comprendo el miedo y la preocupación de todos en un momento así y me incluyo. Y si alarme o moleste a alguien pido perdón. Mi cuarentena por viaje esta terminada, estoy bien, sin síntomas gracias a Dios y siguiendo esta cuarentena que nos toca a todos en casa.”, finalizó Laurita.

