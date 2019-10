Lavagna: "Urgente hay que volver a poner de pie la economía nacional"

Roberto Lavagna, afirmó que "hay que, de manera urgente, volver a poner de pie la economía nacional y darle el papel que le corresponde a las economías regionales, para enfrentar la crisis social que hoy tenemos". Al hablar en una conferencia de prensa en un hotel céntrico de Corrientes, acompañado por su compañero de fórmula Juan Manuel Urtubey, Lavagna dijo que es necesario un "replanteo territorial del país en profundidad, que puede llevar décadas pero hay que hacerlo cuanto antes", y remarcó que las economías regionales "tienen enormes posibilidades y una potencialidad que está apenas utilizada".

"Tenemos que animarnos a hacer políticas económicas específicas para el interior de país", indico Lavagna, como "la supresión de algunos absurdos que vimos en los últimos años cuando en Buenos Aires había tarifas de diverso tipo, a veces la mitad de lo que se pagaban en interior". En ese sentido, el ex ministro de Economía indicó que "los subsidios tienen que ser al revés, para apoyar la expansión de las economías regionales".

Además dijo que es "candidato a presidente y punto", aclaró que no está "buscando una posición en otro gobierno", pero señaló que "eso no significa que, llegado el caso, si Consenso Federal es invitado a participar de un proceso de discusión sobre los problemas nacionales, con vistas a la unión nacional, no lo vaya a hacer". "Si no nos toca ganar y el que gana hace un llamamiento, como no lo hizo el actual gobierno, Consenso Federal va a estar ahí, sino sería una gran contradicción. A esa mesa iríamos con nuestro proyecto y miradas", aseveró Lavagna.