Lazio, tercero, goleó a Sampdoria y logró duodécimo triunfo consecutivo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Lazio, tercero en la liga italiana de fútbol de primera división, goleó hoy a Sampdoria por 5 a 1, de local, y logró su duodécimo triunfo consecutivo tras jugar uno de los partidos adelantados de la vigésima fecha.



Los goles de Lazio fueron marcados por el ecuatoriano Felipe Caicedo (7m PT), tres del delantero italiano Ciro Immobile (17, de penal y 20m PT; 20m ST, de penal) y Bastos (9m ST), respectivamente, en tanto que el polaco Karol Linetty (25m ST) hizo la conquista de Sampdoria.



En Lazio estuvo entre suplentes el mediocampista argentino Joaquín Correa -ex Estudiantes de La Plata-.



En Sampdoria fueron suplentes los volantes argentinos Emiliano Rigoni -ex Belgrano e Independiente- y Gonzalo Maroni -ex Instituto de Córdoba y Boca Juniors-.



La victoria le permitió a Lazio alcanzar 45 puntos y seguir en el tercer lugar, a uno de Inter (46).



Con este resultado, Sampdoria suma 19 unidades, y quedó a cinco puntos de Genoa y Brescia que, junto al último Spal2013, están en zona de descenso.



En otros partidos disputados en la jornada, Sassuolo, de local, le ganó 2-1 a Torino, y Nápoli cayó, en su estadio, ante Fiorentina 2-0, que contó en su formación incial con el defensor argentino Germán Pezzella ex River Plate y Betis, de España.



La fecha se completará mañana con Milan-Udinese (8.30), Bologna-Hellas Verona, Brescia-Cagliari y Lecce-Inter (11), Genoa-Roma (14) y Juventus-Parma (16.45), culminando el lunes con Atalanta-Spal2013 (16.45).



Posiciones: Juventus 48 puntos; Inter 46; Lazio 45; Atalanta y Roma 35 ; Cagliari 29; Parma 28; Torino 27; Hellas Verona y Milan 25; Nápoli, Fiorentina y Udinese 24; Bologna 23; Sassuolo 22; Sampdoria 19; Lecce 15; Genoa y Brescia 14 y Spal2013 12.