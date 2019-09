Le dijeron que era muy fea para sacarse fotos y su respuesta se hizo viral

Melissa Blake es una periodista y bloguera de Estados Unidos que fue criticada en Twitter cuando subió una fotografía de su rostro. Fue calificada por los usuarios como “demasiado fea” así que tuvo una ingeniosa respuesta que se volvió viral.

Su respuesta a las críticas fue: "Durante la última ronda de trollgate, la gente dijo que debería prohibirme publicar fotos mías porque soy demasiado fea. Así que me gustaría conmemorar la ocasión con estas 3 selfies".

"Este es solo un ejemplo más del tipo de capacidad que enfrentan las personas con diferencias todos los días y es algo que constantemente trato de cambiar", concluyó la periodista.

During the last round of trollgate, people said that I should be banned from posting photos of myself because I’m too ugly. So I’d just like to commemorate the occasion with these 3 selfies... 📸😉👋🏻 pic.twitter.com/9ZuSYFOtwv