Le prohibieron acercarse a su ex, pero la persiguió hasta su trabajo en el centro

Este sábado en la tarde Rodrigo Daniel Pacheco ignoró la orden judicial que lo obligaba a mantenerse alejado su ex pareja, cuas iniciales son MPA, y fue hasta el lugar de trabajo de ella a increparla. Esta fue la razón por la cual terminó preso y pronto tendrá que responder a la Justicia en Flagrancia.

Todo empezó a las 19:30, cuando MPA estaba en el local donde trabaja, ubicado en Alem y Catamarca y Pacheco apareció exigiendo querer hablar con ella. La primera reacción de la mujer fue pedirle que se retirara y se encerró en el lugar donde trabaja.

Pero la negativa no fue suficiente para el hombre, quien permaneció en el lugar, grito y hasta golpeó la puerta pidiendo que la mujer saliera a hablar con él. No es el primer hecho de violencia que ella sufre por parte de su ex, razón por la que existía la orden de alejamiento.

Ante la escena la mujer decidió llamar al 911 y Pacheco se retiró del lugar para quedarse estacionado con su auto a pocas cuadras. Con la descripción de la mujer y datos de testigos, la Policía pudo detener al hombre, que ahora deberá responder ante la justicia en Flagrancia.