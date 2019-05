Le robaron a Darío Barassi y explotó en redes sociales

El actor sanjuanino, Darío Barassi, tuvo un viernes complicado. Sufrió el robo de su celular. Luego del hecho, hizo un descargo a través de su cuenta de Twitter.

“Esquina, trapito, le digo que no porque mi máquina estaba recién salida del lavadero. Se altera, me empieza a pegar en los vidrios. Heavy. Pero uno está acostumbrado... Muy mal acostumbrado”, dijo en primer lugar Barassi.

No sé cómo... Pero desde atrás entro un pibe, flaco (envidia) ágil (envidia) y me robó mi celu nuevo... Grité no, intenté bajar del auto peor al pedo el pibe ya estaba a 25 km y lo mío no es correr”, añadió.

“Pobreza extrema, violencia, inseguridad, delincuencia... Qué agotador vivir así, y lo peor es que desde hace años nos venimos acostumbrando, se toma con normalidad. Grave error. Uno putea, se quiere ir del país, pierde las esperanzas y la paciencia... ¿Dónde termina esta realidad?”, expresó luego.

“Al pibe que me robó... Véndelo y por favor comete un asado con tus amigos y que sea una noche inolvidable. Si la vida y este presente te ofrecen alguna oportunidad de estudiar o trabajar no la dejes pasar por favor, es más complicado ese camino pero mucho más digno y gratificante. Al trapo que me cago a piñas los vidrios, que un rato te duele la mano papá, y después deseo que puedas calmar la calentura y angustia que tenés sin romperle el auto a este gordo... Te entiendo está difícil”, concluyó.

Fuente: Ratingcero.com