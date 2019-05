El video de Aníbal Pachano bailando en quimioterapia

Hoy durante mi quimioterapia me sume a bailar "Despacito" con @sofipachano para apoyar el sueño de @quimioconestilo por el que participa en @showmatch . Gracias a todo el equipo de la Fleni por cuidarme ❤ siempre a enfrentar los momentos difíciles con alegría y amor! @marcelotinelli @elchatoprada @hoppefede

