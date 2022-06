Leandro Espejo tras su debut en Primera: “Fue un sueño cumplido y un mimo al corazón”

Leandro Espejo la rompió en Peñarol el año pasado a puro gol y automáticamente Talleres puso sus ojos en él, después de una corta temporada entrenando con el plantel mayor y siendo el volante ofensivo y delantero de la Reserva, el inicio de la Liga Profesional lo puso en el lugar que siempre buscó y que el sanjuanino de 20 años concretó el pasado domingo con su debut en Primera. Fue en el partido ante Sarmiento de Junín, el que la “T” ganó por 2-0, correspondiente a la 1º fecha.

“Las sensaciones fueron hermosas, no puedo explicar con palabras lo que me pasó en el momento que me enteré de la convocatoria. Empecé a llorar, a sentir muchas cosas en el cuerpo, llamé a mi novia, a mi familia, no lo podía creer, es algo que venía soñando desde hace mucho”, le contó a DIARIO HUARPE Leandro Espejo desde Córdoba, en un parate que tuvo tras la práctica.

Cuando el cuarto árbitro levantó el tablero con el número 25 para marcar el cambio, el momento del sanjuanino había llegado. Reemplazó a Gastón Benavídez y disputó los 5’ más maravillosos de su vida, o en otros términos, por los que siempre trabajó.

“Al momento que iba a entrar, esa corrida desde el lugar donde estaba calentando hasta Pedro (Caixinha, el entrenador) se me hizo eterna. Me dijo que me divirtiera y que hiciera lo que sabía. Fueron las palabras justas y necesarias que quería escuchar, y eso fue lo que hice”, relató a tiempo que se emocionó con solo recordarlo.

Es que el partido de Leandro no fue cuando saltó a la cancha, fue un día antes cuando se enteró que estaba convocado por primera vez desde que llegó a Talleres en noviembre del año pasado. “Ver mi nombre en la lista ya era un logro muy importante. Después vino la concentración con mis compañeros que fue algo muy lindo. Hasta que llegó el día del partido, eso fue algo impresionante desde la previa, desde que entré a la cancha y vi la hinchada, fue algo inexplicable y que no lo voy a olvidar jamás”, relató.

Espejo, quien recuerda a su Peñarol en todo momento y agradece porque los goles que marcó el año pasado en el Federal A fueron el trampolín para llegar hoy a la máxima categoría del fútbol argentino, describió los 5 minutos mágicos que estuvo en cancha: “No intervine mucho con la pelota, pero creo que lo hice de la mejor manera, fue un sueño cumplido y un mimo al corazón”.