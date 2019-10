Leandro Santoro: "Ojalá tengan voluntad para acordar transición razonable"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El legislador porteño y dirigente del Frente de Todos Leandro Santoro expresó hoy su deseo de que el presidente Mauricio Macri y su equipo económico "tengan buena voluntad para acordar una transición razonable", y consideró que "la situación es muy frágil" y que "la vulnerabilidad no es solo lo financiera sino fundamentalmente social".



En ese marco, definió como "un gesto racional" la convocatoria a un diálogo con el mandatario electo Alberto Fernández, realizada ayer por el presidente Mauricio Macri, y advirtió que "la Argentina está en un nivel de vulnerabilidad financiera extrema, en el que no hay margen para joder".



Además, en declaraciones formuladas esta mañana a El Destape Radio, Leandro Santoro sostuvo que la estrategia de campaña del oficialismo de cara a las elecciones generales celebradas ayer fue "generar una polarización y anticipar el balotaje".



En este punto, consideró que Juntos por el Cambio logró, a partir de "declaraciones temerarias y una estrategia política inteligente, anticipar lo que probablemente hubiese sido un balotaje", lo que hizo que el 88,5 por ciento del electorado concentrase su elección entre el Frente de Todos y el oficialismo.



"Lo que hay que hacer a partir de ahora es trartar de gobernar para todos, defendiendo los intereses de los sectores populares, de lo que más sufren primero, y empezar a construir poder en función de una estrategia país soberano, industrial y solidario, y no sólo un país que construye su sistema político en función de antagonismos irracionales como se han construido hasta acá", analizó uno de los dirigentes del círculo íntimo del electo Alberto Fernández.



"Ojalá el Presidente (Mauricio Macri) y su equipo económico tengan buena voluntad para acordar una transición razonable", expresó el legislador porteño y dirigente del Frente de Todos en la entrevista concedida esta mañana, luego del triunfo en primera vuelta de la fórmula integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.



Santoro atribuyó la mejora en la performance del oficialismo en relación a las PASO, con respecto a la cual logró aumentar 8,5 puntos, a la "polarización" buscada y a la capacidad, como Gobierno, de "movilizar recursos económicos, simbólicos y materiales muy importantes".



En otro orden, el dirigente del Frente de Todos dijo no tener "ninguna duda de que, el 11 de diciembre, los responsables de este desastre van a hablar como si recién hubiesen llegado a la Argentina", y apeló a "la madurez política de los argentinos y argentinas" para lograr "nuevos marcos de conflictos razonables".



"El tema es que el conflicto sea racional y que el conflicto político, además de tener reglas de juego claro, tenga cosas que no se pueden hacer, porque acá se puede hacer cualquier cosa", especificó Santoro.