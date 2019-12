Leeds, de Bielsa, busca recuperar la senda del triunfo en el ascenso inglés

POR AGENCIA TÉLAM Hace 4 horas

Leeds United, el equipo que dirige Marcelo Bielsa, intentará mañana recuperar el sendero del triunfo, cuando enfrente al Preston North End, en encuentro correspondiente a la 24ta. Fecha del campeonato de la segunda división del fútbol de Inglaterra (Championship)



El conjunto del rosarino Bielsa será local en el escenario de Elland Road, a partir de las 14.15 hora argentina.



Leeds United, que lleva dos encuentros sin victorias (3-3 con Cardiff City y 1-2 con Fulham en sus últimos antecedentes), reúne 47 unidades y está segundo en la tabla de posiciones, detrás del líder West Bromwich Albion (50).



Por su parte, Preston North End acumula 38 puntos y ocupa provisoriamente el quinto puesto.



En otro partido, Reading, con el concurso del ex delantero de River, Lucas Boyé, recibirá a Queens Park Rangers.



Mientras que Sheffield Wednesday, con la participación del atacante Fernando Forestieri (ex Boca Juniors), visitará al Stoke City.



Y el mediocampista Claudio Yacob (ex Racing) estaría disponible en Nottingham Forest, que se topará con el Hull City.



Los demás encuentros programados son: Barnsley-West Bromwich Albion, Blackburn Rovers-Birmingham, Brentford-Swansea, Cardiff City-Milwall, Charlton-Bristol, Luton-Fulham, Wigan-Derby County y Middlesbrough-Huddersfield



Principales posiciones: West Bromwich 50 puntos; Leeds 47; Sheffield Wednesday 39; Fulham y Preston North End 38; Brentford y Swansea 37; Blackburn Rovers y Bristol 35; Nottingham Forest 34