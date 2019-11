León recibe a Morelia en los cuartos de final de la Liguilla del Apertura de México

POR AGENCIA TÉLAM Hace 4 horas

León recibirá hoy a Morelia, dirigido por el argentino Pablo Guede, en el partido revancha de los cuartos de final de la Liguilla que consagrará al campeón del torneo Apertura de México, y luego de haber igualado 3-3 en el cruce de ida.



El encuentro se jugará a partir de las 22 (hora de la Argentina) y el León tiene la ventaja de que por haber sido segundo en la clasificación general (el Morelia fue séptimo) pasará a semifinales con otro empate.



En el León juegan los argentinos Ismael Sosa (ex Independiente y Argentinos Juniors) y Leo Ramos (ex Nueva Chicago), mientras que en el Morelia dirigido por Guede (ex DT de San Lorenzo) lo hacen sus compatriotas Gastón Lezcano (ex Cañuelas), Emanuel Loeschbor (ex Racing de Córdoba y Quilmes) y Lucas Villafañez (ex Independiente y Huracán), aunque los dos últimos están lesionados.



En tanto, Querétaro será local de Necaxa a partir de las 0.15 con la difícil misión de remontar un 3-0 en contra en el partido de ida.



Mañana Santos Laguna recibirá al Monterrey, también con una tarea complicada puesto que perdió 5-2 en el cruce de ida.



El restante partido de cuartos de final lo animarán América y Tigres el lunes en el estadio Azteca.



Las Aguilas del América perdieron 2-1 en el cruce de ida.