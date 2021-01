Leonela Yúdica ya tiene fecha de regreso al ring

Las campeonas mundiales de boxeo que tiene San Juan han sufrido -como tantos deportistas- el parate obligado que impuso la pandemia en 2020; no obstante, ambas siguieron adelante. En el caso de Leonela Yúdica, no paró en ningún momento de entrenar y -de acuerdo a las posibilidades que marcaba cada momento- siguió con sus rutinas de ejercicios para mantenerse bien físicamente, pero careciendo de la posibilidad de entrenar con sparrings y trabajar en la parte técnica y táctica, como lo hacen habitualmente; además, el boxeo fue una de las últimas actividades que se autorizó, teniendo en cuenta el contacto físico que este deporte propone.

En el caso de la campeona del mundo mosca de la Federación Internacional de Boxeo, Leonela Yúdica, sigue trabajando en su rol de concejal por Chimbas y va adecuando sus horarios para cumplir con ambas tareas. En lo que respecta a su preparación, realiza su trabajo físico en el Centro de Educación Física Nº20 La Granja y en horas de la tarde se dedica a la parte técnica junto a su tío y preparador, Daniel Alcaraz y compañeros. En su panorama boxístico, se proyecta el regreso al ring para el día 20 de febrero, en una pelea en donde no estará en juego su título y que sería a seis u ocho rounds; por ahora todo es potencial. El combate será en nuestra provincia y aún se debe definir la rival a enfrentar.

La campeona ha buscado variantes en esta etapa de entrenamientos. “Estuve en Mendoza, trabajando en equipo con dos profesores de esa provincia (Carmona y Camargo), quienes han ofrecido su colaboración, por ello es que hace un par de fines de semanas atrás, viajé y pude realizar un lindo entrenamiento con chicas de escuelas de boxeo de Mendoza e hice diez rounds. El fin de semana que pasó nos visitaron ellos y pudimos hacer un buen guanteo con dos chicas que nos visitaron, pupilas de los profesores que mencioné y el próximo fin de semana estarán nuevamente en San Juan".

"Además, yo trabajo -habitualmente- con mi compañera Gabriela Páez, a la hora del trabajo técnico, de guanteo y que es una gran ayuda para mí, pero, sin dudas, que poder tener otras sparrings ayuda mucho y -ante la falta de chicas en la provincia- este enlace que hemos generado con los “profes” de Mendoza es muy bueno y útil para tener más variedad de trabajo".

"He dejado de entrenar en el Club Landini, inclusive la actividad con la gente de Mendoza la hicimos en el Club Sporting Estrella, quienes cedieron muy gentilmente sus instalaciones. De hecho, los entrenamientos diarios, en la parte técnica, los hago en mi casa".

"También estaba la posibilidad de viajar a Buenos Aires y trabajar durante una semana en sesiones de guanteo, pero por ahora ha quedado ahí, especialmente por el tema económico. No descarto poder hacerlo, ya que sería muy útil para mí. Tendré que ver si dan los tiempos y puedo realizarlo antes del 20 de febrero. Me he comunicado con un entrenador que tiene a seis chicas profesionales, las que no han parado de entrenar y tienen un buen ritmo, lo que sería una gran ayuda para mí”, dijo Yúdica.

Este es panorama de una de las campeonas mundiales que tiene la provincia de San Juan, que espera, ansiosa, el momento de volver a pararse sobre un cuadrilátero y demostrar las cualidades que la llevaron a ser monarca durante tantos años.