Liberaron al chofer del micro que volcó en la ruta 2, en el que murieron dos niñas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El chofer del micro que volcó la semana pasada en la ruta 2 en la localidad de Lezama, que provocó la muerte de dos niñas y decenas de chicos heridos, fue liberado hoy por orden de la justicia que hizo lugar al pedido de excarcelación presentada por la defensa.



Una fuente judicial informó a Télam que la medida la adoptó el juez de Garantías de Chascomús, Cristian Gasquet, quien ordenó liberar a Héctor Maldonado, de 48 años, detenido desde el viernes pasado.



El vocero detalló que el magistrado dispuso que Maldonado no podrá volver a conducir hasta que finalice el proceso penal y que tampoco podrá ausentarse del país sin autorización judicial.



Gasquet hizo lugar al pedido de excarcelación solicitado por la defensa del chofer luego que ayer se conocieron los resultados de las pericias toxicológicas que determinaron que Maldonado no había consumido alcohol ni sustancias tóxicas antes de conducir.



El juez había ordenado el viernes pasado la detención del chofer al hacer lugar al pedido del fiscal Jonatan Robert que le imputó al conductor los delitos de “homicidio culposo agravado en concurso ideal con lesiones agravadas”, que prevén una pena de entre tres y seis años de prisión.



Al prestar declaración indagatoria ante el fiscal, Maldonado introdujo la hipótesis de una "falla mecánica en la unidad que podría ser vinculada al sistema de dirección del rodado".



El fiscal comentó que los estudios preliminares accidentológicos que se realizaron "no marcan ese desperfecto", por lo cual dispuso una ampliación de las pericias mecánicas "para determinar en base a lo que dijo el imputado".



"El imputado manifestó que en un momento hubo un viento, que lo lleva hacia la mano izquierda de la calzada y pierde el dominio de la unidad, intenta esquivar la alcantarilla y eso da el vuelco, también menciona una explosión pero la relaciona con un neumático lo que va a ser materia de nuevas evaluaciones mecánicas", informó el fiscal.



Robert aclaró que la declaración de Maldonado "se contradice con las pericias mecánicas" y que por eso se ampliarán esos estudios también sobre el volante del rodado.