Libertad, el equipo del argentino Chamot, salió campeón de la Copa Paraguay

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Libertad, equipo que dirige el argentino José Antonio Chamot, se clasificó anoche campeón de la Copa Paraguay de fútbol, al derrotar en la final a Guaraní, por 3-0, en cotejo jugado en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción.



El conjunto "gumarelo" contó con una superlativa tarea del delantero argentino Adrián Martínez, quien anotó dos tantos, mientras que el paraguayo Antonio Bareiro selló el resultado.



Martínez, ex atacante de Defensores Unidos de Zárate y Atlanta, festejó a los 41 minutos del primer período y a los 6m del segundo, respectivamente.



De esta manera, el delantero resultó el máximo goleador de la segunda edición de la Copa paraguaya, con 7 conquistas.



“Estoy contento con el trabajo, creo mucho en el grupo. Conformamos un potencial en este equipo y hoy (por ayer) se vio realizado. Eso me hace muy feliz”, expresó el técnico Chamot, de 50 años y oriundo de Concepción del Uruguay.



“Los actores principales son los jugadores. Ellos se han esforzado durante toda la temporada”, agregó el también ex DT interino de Rosario Central.



“Agradezco a la parcialidad de Libertad que nos apoyó, a la dirigencia y a los jugadores. Se hizo un partido excelente y se coronó un año fantástico. Supimos jugar una final” sintetizó Chamot ante la consulta del sitio Tigo Sports.