Líderes, intelectuales y activistas rechazan premiación de Handke con el Nobel de literatura

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El primer ministro albano, el presidente de Kosovo, intelectuales bosnios, kosovares, albanos y la principal asociación de víctimas del genocidio en la ciudad bosnia de Srebrenica de 1995, expresaron hoy su rechazo a que el escritor austríaco Peter Handke fuera premiado ayer con el Nobel de Literatura, por considerarlo defensor de los responsables de crímenes de guerra. "El genocidio en Bosnia-Herzegovina tuvo autores y Handke optó por apoyar y defender a esos autores. La decisión acerca del Premio Nobel trajo inmensa pena a las innumerables víctimas", escribió el presidente de Kosovo, Hashim Thaci en su cuenta de Twitter. El primer ministro de Albania, Edi Rama, en tanto, utilizó la misma red social para escribir que jamás imagino que "sentiría ganas de vomitar por un premio Nobel, pero la desvergüenza se está convirtiendo en parte normal del mundo en el que vivimos". "¡NO, no podemos ser tan insensibles con el racismo y el genocidio!", agregó el jefe de Gobierno. Paralelamente, la presidenta de la asociación "Madres de Srebrenica", Munira Subasic, señaló que "el hombre que defendía a los carniceros balcánicos no puede obtener ese premio", en declaraciones al portal bosnio Klix, y agregó el grupo que encabeza solicitará al Comité Nobel que el premio sea retirado. "Estamos muy afectados como víctimas. ¿Cómo puede obtener el premio Nobel alguien que defiende a los criminales y, sobre todo, a quienes cometieron el genocidio?", dijo, citada por la agencia de noticias EFE. En Srebrenica milicias serbobosnias asesinaron en 1995 a 8.000 hombres musulmanes durante la guerra en Bosnia, un acto que la Justicia internacional calificó como "genocidio". La posición proserbia de Handke reabrió viejas heridas en los Balcanes occidentales, un territorio todavía traumatizado por las consecuencias de las guerras de desintegración de la antigua Yugoslavia. Para algunos, Handke es un apologeta de los crímenes cometidos en nombre del nacionalismo serbio, mientras que para otros se trata de un intelectual que se atrevió a luchar contra la demonización de los serbios como causantes de todos los males de las guerras en la antigua Yugoslavia. Sefik Dzaferovic, miembro musulmán de la Presidencia tripartita bosnia, también calificó como "una vergüenza" premiar a Handke, quien -subrayó- es un admirador del autoritario ex presidente serbio Slobodan Milosevic, acusado de crímenes contra la humanidad y genocidio y fallecido en el centro de detención del tribunal penal en Scheveningen, en 2006. "Es vergonzoso que el Comité Nobel pase por alto el hecho de que Handke justificase y defendiese a Milosevic y sus ejecutores Radovan Karadzic y Ratko Mladic, quienes fueron condenados por los crímenes de guerra más graves, incluido el genocidio", dijo Dzaferovic. Numerosos intelectuales de Bosnia, Kosovo y Albania criticaron la decisión calificando a Handke de apologeta y negacionista de los crímenes cometidos en nombre del nacionalismo serbio. En la plataforma de peticiones en internet Change.org se han recabado ya unas 12.000 firmas para exigir la retirada del Nobel a Handke por ser admirador de Milosevic, el "carnicero de los Balcanes". En Serbia, donde Handke es ampliamente reconocido y galardonado, el premio ha sido recibido con alegría. El ministro de Cultura, Vladan Vukosavljevic, destacó que el escritor estuvo con "el pueblo serbio" en sus momentos más difíciles, mientras el cineasta serbio Emir Kusturica también celebró el premio y dijo que la "lucha política (de Handke) ha sido la continuación de su literatura".